Erdoğan'dan Etiyopya'ya: Cemaate ait Türk okullarını kapatın, biz yenisini açalım

Afrika ziyareti kapsamında Etiyopya'da konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "yurtdışındaki cemaata ait Türk okullarının kapatılmasını, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yeni okulların açılmasını talep ettiklerini" söyledi.

Erdoğan, Afrika Boynuzu ülkelerini kapsayan resmi ziyaretinin ilk durağı olan Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya geldi.

Ziyareti sırasında yurtdışındaki cemaat okullarına da değinen Erdoğan, ''Gittiğimiz ülkelerde devlet, hükümet başkanlarıyla gerek şahsım gerekse başbakanımız, bakanlarımız bunların konumunu anlatmak suretiyle buraların kapatılmasını ve buralarda bunların vermekte olduğu hizmeti Milli Eğitim Bakanlığımız vasıtasıyla verebileceğimizi kendilerine söylüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı da buna yönelik çalışmalarını şu anda tamamlamak üzere” dedi.