-ERDOĞAN'DAN ESAD'A TAVSİYE ANKARA (A.A) - 14.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ie telefonda görüştü. Edinilen bilgiye göre, Beşar Esad, Başbakan Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti'nin seçim başarısından dolayı kutladı. Görüşmede, Suriye'de meydana gelen gelişmeler ve olaylar konusunda da görüş teatisinde bulunulduğu öğrenildi. Başbakan Erdoğan'ın, Beşar Esad'a, şiddetten uzak durulması ve olayların durdurulması gerektiğini ifade ettiği ve reformların bir an önce takvime bağlanarak ivedilikle uygulamaya konulmasında yarar bulunduğunu söylediği belirtildi. Görüşmede, Suriye'den Türkiye'ye yönelik mülteci akınının ve bu konudaki kaygıların da dile getirildiği belirtildi. Telefon görüşmesinde ayrıca, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ve Halep Başkonsolosluğu önünde yapılan gösteriler ve bu gösterilerde olaylar yaşanmasından ve Suriye medyasında Türkiye'yi hedef alan mesnetsiz iddialar ortaya atılmasından duyulan kaygı ve rahatsızlığın da Başbakan Erdoğan tarafından ifade edildiği öğrenildi.