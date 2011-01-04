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Politika

ERDOĞAN'DAN ERBAKAN'A "GEÇMİŞ OLSUN" ANKARA (A.A)

04 Ocak 2011 18:58

-ERDOĞAN'DAN ERBAKAN'A "GEÇMİŞ OLSUN" ANKARA (A.A) - 04.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a geçmiş olsun dileğinde bulunduğu bildirildi.  Alınan bilgiye göre, Başbakan Erdoğan'ın, dün sol ayağındaki ''damarlarda iltihaplanma'' tanısıyla Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınan, bugün de tedavisi devam eden Erbakan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.  Bu arada, HAS Parti ve Saadet Partisi başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi de gün boyu hastaneye gelerek Erbakan'ın durumu hakkında bilgi edinmeye çalıştı. Erbakan'ın bugün de hastanede kalacağı ifade edildi.

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