-ERDOĞAN'DAN ERBAKAN İÇİN BAŞSAĞLIĞI İLANI ANKARA (A.A)- 01.03.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan, Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatı nedeniyle bazı gazetelere başsağlığı ilanı verdi. Gazetelerde yayımlanan ilan şöyle: ''Milletimizin başı sağolsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin 54. Hükümeti'nin Başbakanı, Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhum Erbakan, hizmetleriyle olduğu kadar şahsiyetiyle ve insani özellikleriyle milletimizin sevgisini ve saygısını kazanmıştır. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz eder, ailesine ve Saadet Partisi camiasına sabırlar dilerim. Aziz milletimizin başı sağolsun. R. Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan'' -FATİH CAMİSİ ÇEVRESİNDE YOĞUNLUK OLUŞMAYA BAŞLADI Öte yandan cenaze töreninin yapılacağı Fatih Camisi avlusu, polislerce girişlere kapatıldı. Cami çevresinde çok sayıda TV ekibi de canlı yayın için hazırlık yaptı. Erken saatlerden itibaren yollara düşen partili ve vatandaşlar da içeri giriş yapmak üzere cami çevresinde beklemeye başladı. Cami çevresinde ''Seni asla unutmayacağız Mücahit Erbakan'', ''O savunan adam Mücahit Erbakan'', ''Her zaman kalbimizde yaşayacaksın'' yazılı ve üzerinde Erbakan'ın fotoğraflarının bulunduğu atkıların satışına başlandığı, katılımcıların da bu atkılar ile başlarına yeşil renkli tevhit bandajı taktığı görüldü. Camiye giden Fatih Caddesi trafiğe kapatıldı. Camiye giden ana caddeye girişler, polis tarafından engellendi, vatandaşlar ara sokaklara yönlendiriliyor. Yol boyunca Türk Kızılayı tarafından rahatsızlığı olan vatandaşlara yardım etmek üzere sağlık çadırı kurulduğu ve yine Türk Kızılayının oluşturduğu masalarda su ve lokum ikram edildiği gözlendi. -CAMİDEKİ HAZIRLIKLAR- Fatih Camisi'nde cenaze namazı için bazı düzenlemeler yapıldı. Basın mensupları için cami avlusunun musalla taşını gören bölümüne platform kuruldu. Cenaze namazınını kılınacağı yer, kullanılacak kapı ve çevresinin düzenlemesi dün akşam geç vakitlere kadar çalışılarak bitirildi. Kapının daralmış kısmı da genişletildi ve kapı eski haline getirildi. Protokolün rahatlıkla cenaze namazlarını kılabilecekleri, üstü örtülü bir mekan yapıldı. Cemaatin bir kısmı, Feyzi Paşa'da, Malta Çarşısı'nda, Darüşşafaka ve Haliç Caddesi'nde namaz kılabilecek. Bu bölgelere de cenaze namazını naklen aktaracak ekranlar yerleştirildi. Fatih Belediyesi temizlik ekipleri, cami avlusunu önce gül suyu ile yıkadı, avlu ilerleyen saatlerde kirlendiği için bir kez daha suyla temizlendi. -TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR- Fatih Camisi'ndeki öğle namazının ardından yapılacak olan cenaze töreni nedeniyle 10. Yıl Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, Halıcılar Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bu yollara çıkan diğer cadde ve sokaklar, saat 07.00'den itibaren araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler, tören bitene kadar trafiğe kapatılacak yollara alternatif olarak Sahil Yolu–Kennedy Caddesi, Galata Köprüsü, Karaköy, Dolmabahçe, Barbaros Bulvarı, D-100 Kuzey ve Güney Yol, Sahil Balat Caddesi, Atatürk Bulvarı–Unkapanı Köprüsü, Tarlabaşı, Millet Caddesi, Hal ve Haliç yolu, TEM Otoyolu'nu kullanabilecek.