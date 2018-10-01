Erdoğan'dan Endonezya Cumhurbaşkanı'na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefonda görüştü. Erdoğan, Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunamide hayatlarını kaybedenler için Endonezyalı mevkidaşına taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Endonezya'da 1300'e yakın insanın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Endonezyalı kardeşlerinin acılarını paylaştığını vurguladı.

Erdoğan, bu büyük felaket karşısında, AFAD ve Kızılaybaşta olmak üzere, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye’nin her türlü yardıma hazır olduğunu da kaydetti.