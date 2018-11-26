Erdoğan'dan elektronik sigara açıklaması: Zehire izin vermeyiz

Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, elektronik sigara hakkında "Size 500 milyon dolar, 1 milyar yatırım yapacağız falan diye geldiler. Biz gençlerimizi zehirlemenize izin veremeyiz" dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Sancaktepe'de düşen helikopterimizde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aileleri ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu nedenle gecikmemden dolayı da haklarınızı helal ediniz.

İlk sempozyum ile bu sempozyum arasında geçen zamanda daha fazla yol kat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bizim toplumumuzda alkol ve tütün tüketiminin bağımlılığını yan yana düşünmemiz bile mümkün değildir. Elbette tedavi hizmetleri önemlidir. Asıl mesele toplumumuzda kök salan bu sistemi ortadan kaldırabilmektir. Açık konuşuyorum, haramı, helali bilen bir toplumda alkol, uyuşturucu, hırsızlık, haksızlık diye bir şey olamaz. Bunlar oluyorsa bağımsızlıktan öte sıkıntılarımız vardır. Toplumu cehalet yıkar. Cehalet, okuma yazma bilmemek değildir. Kültürünü, değerlerini bilmemektir. Ülkemizde bir kesimin cehalet karanlığında giderek kaybolmasından üzüntü duyuyoruz.

Geçmişte doğu blokunda alkolün toplumların uyuşturulması için kullanıldığını biliyoruz. Alkol kullanma boyutu ciddi boyutlardadır. Tütün alışkanlıkları da çok büyük uluslararası şirketler tarafından özendirildiği de ortadadır. Uyuşturucu bağımlılığının yeraltı değerlerine sahip ülkelerde yaygın olması bize sebebin arkasındaki gelişmeleri gösteriyor. Bağımlılığın da artık çeşitlendiğini görüyoruz. Artık sadece tütün ve alkol bağımlılığı değil. Elektronik bağımlılığı da başladı. O çok daha tehlikeli bir bağımlılık. 2 yaşında bir yavru artık anneden, babadan kaçarak o telefonlarla meşgul oluyor. Türkiye'de satılan cep telefonu sayısı 70 milyon. Nüfusumuz 80 milyon... Bu ciddi bir tehdidi gösteriyor.

Gezi olaylarında sürekli Taksim’i gösterdiler değil mi? Paris’te terör eylemleri var, dünya sessiz!

Türkiye'nin terörle mücadelede son yıllardaki başarılı olduğuna inandığımız alanlardan biri uyuşturucuya vurulan darbe. Bir de çıkarmışlar bir tilkilik. Elektronik bir sigara... Maksat o dudak alışkanlığını oluşturmak. Çok geldiler bize. Size 500 milyon dolar, 1 milyar yatırım yapacağız falan. Bizim de farklı tekliflerimiz oluyor. Biz gençlerimizi zehirlemenize izin veremeyiz.