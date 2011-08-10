Erdoğan'dan ekonomik krize karşı 10 acil önlem

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Dövize olumsuz yansıdı







Şimşek: Etkileşim olabilir ama temel sağlam

Milliyet'in haberine göre, Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrası Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, kısa vadede gelişmelerden olumsuz etkilenen Türkiye’de uzun dönemli ve kalıcı etki beklenmediği vurgulandı. Açıklamada, cari açığı önlemeye yönelik 9 düzenlemenin süratle uygulamaya konulacağı belirtildi.Toplantıya Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile partinin ekonomi kurmayları katıldı. Toplantıda Avrupa’da başlayan ekonomik krizin Türkiye’ye etkileri masaya yatırıldı.Toplantı sonrası Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:“Son küresel gelişmelerin özellikle hisse senetleri ve döviz piyasalarında olumsuz yansımaları görülmektedir. Ülkemizin sahip olduğu güçlü siyasi istikrar ve sağlam makro ekonomik temeller dikkate alındığında yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisi ve mali piyasalarımızda uzun dönemli ve kalıcı olumsuz etki bırakması beklenmemektedir.”“Önümüzdeki dönemde cari işlemler açığına kalıcı olarak çözüm getirecek yapısal düzenlemelerin süratle uygulamaya konulmasına odaklanılacaktır. Aşağıda yer alan hususlara öncelik verilecektir:- Mali disiplin devam ettirilecek.- Yatırım ortamının iyileştirilmesi uygulamalarına devam edilecek.- İstihdam artırıcı politikalar sürdürülecek.- Kayıt dışılıkla mücadele devam edecek.- Özelleştirme Programı kararlılıkla uygulanacak.- İhracat Pazarlarının Çeşitlendirilmesi Stratejisi çalışmaları tamamlanacak.- İstanbul’un Uluslararası Finans Merkezi olması çalışmalarına hız verilecek.- Enerjide dışa bağımlılığı azaltılacak.- Ar-Ge’nin geliştirilmesine yönelik programlar etkin bir biçimde uygulanacak.”- Bu maddeler 2012-2014 Orta Vadeli Programında detaylandırılacak.Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantıya girişinde, ekonomideki olumsuz gelişmeler için, “Türkiye’nin temelleri sağlam ama biz bir ada değiliz. Tabii ki bir etkileşim söz konusu olabilir ama Türkiye’nin temelleri sağlam olduğu için kalıcı bir tahribat yaşanmayacak. Nitekim 2008-2009’da da bir miktar etkilendik ama kalıcı bir tahribat yaşanmadı. Makroekonomik temelleri güçlü olduğu için çok hızlı bir şekilde çıktık, dünyadan ayrıştık ve çok iyi de bir performans ortaya koyduk” dedi.