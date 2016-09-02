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Erdoğan'dan Efkan Ala açıklaması: Başbakan'ın ortaya sunduğu tezler haklı

"Aradan bir müddet geçer..."

02 Eylül 2016 10:58

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın istifasına ilişkin ilk kez konuştu. G20 Zirvesi için Çin'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Başbakan'ın ortaya sunmuş olduğu tezler haklı. Sayın Efkan Ala bu süreç içerisinde istifasını vermek suretiyle değişim yapıldı. Ne Efkan Ala kardeşimizde bir sıkıntı söz konusudur, ne de ona yönelik herhangi bir olumsuzluğu söylemeye ne sayın Başbakan'ın ne de benim söylemek haddimize değildir. Bunlar bizim dava arkadaşımızdır. Bu yolculuk esnasında performans kaybı diyebilirsiniz, başka bir şey diyebilirsiniz. Aradan bir müddet geçer farklı bakanlıklarda da olur."

Görevinden ayrılan Efkan Ala'nın yerine Süleyman Soylu getirilmişti.

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