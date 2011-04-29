-ERDOĞAN'DAN ''ECEVİT İDDİALARINA'' YANIT İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili, ''Bu proje bu kardeşinizin ta belediye başkanlığından itibaren rüyasıdır. Ama bunun tarihi Osmanlı'ya dayanır. Diyorlar ki 'efendim bu Ecevit'in projesidir'. Ecevit de bunu söylemiş olabilir, ama bir projeyi söylemek, yapmak demek değildir. Varsa projesi neredeydi? İnsan bunu da görmek ister. Dillendirmiş olabilir, doğrudur. Dillendirmesi bile bunlara göre daha hayırlıdır. Biz ise şu anda bunun adımını atıyoruz. Marmaray'ı merhum Abdulmecit dedemiz mimari çizgilerini çizmiş. Arşivlerden onu çıkardık. Biz o çizgiler üzerinden hareketle, iktidarımız döneminde bir adımını attık'' dedi.