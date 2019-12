Erdoğan'dan Dünya Çiftçiler Günü açıklaması

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çiftçilerimizin sorunlarının bir an önce çözülmesi, iç tüketimin karşılanmasının yanında uluslararası pazarları da hedefleyen bir tarımsal üretimin sağlanması, gerçekçi ve sürdürülebilir tarım politikalarıyla mümkündür" dedi.



Başbakan Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, çiftçilerin büyük emek verdiği tarım ve gıda üretiminin, insanoğlunun hayatını sürdürebilmesindeki en temel ve vazgeçilemez unsurlardan biri olduğunu belirtti.



İklim ve toprak şartlarıyla büyük bir tarım potansiyeline sahip Türkiye'nin, bu potansiyeli ne oranda harekete geçirebildiğinin değerlendirilmesi için "Dünya Çiftçiler Günü"nün önemli bir fırsat olduğunu anlatan Erdoğan, böyle bir günde aynı zamanda sektörün nereden nereye geldiğinin ayrıntılı muhasebesinin de yapılması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Türk tarımının, çiftçilerin geleceği bakımından bütün ilgililerin el ele vermesi gerektiğini bildirdi.



Başbakan Erdoğan, hükümet olarak Türk tarımının, üretimde verimsizlik, tarımda çalışan nüfusun fazlalığı, gelir düzeyinin düşüklüğü, hayvancılığın olumsuz şartları gibi sorunlarına kalıcı çözümler getirmek için çalıştıklarını ifade ederek, geçen yıl yaşanan şiddetli kuraklığa rağmen tarım sektörünün önemli oranda büyüdüğünü belirtti.



Sulanabilen tarımsal alanları her geçen daha da artırdıklarına dikkati çeken Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:



"Çiftçimizin sorunlarının bir an önce çözülmesi, iç tüketimin karşılanmasının yanında uluslararası pazarları da hedefleyen bir tarımsal üretimin sağlanması, gerçekçi ve sürdürülebilir tarım politikalarıyla mümkündür.



Tarım sektöründe üretim ve verimliliğin artırılması, üretici gelirlerinin istikrara kavuşturulması, bu kesime yönelik teşviklerin rasyonel kullanılması şarttır. Ayrıca, tarım ürünlerinin dünya pazarlarına arzının teşvik edilmesi ve tarım sektörü politikalarının istihdam ve sosyal politikalar içinde ele alınması, tarımsal kalkınmada büyük yol almamızı sağlayacaktır.



Bu tarımsal kalkınma hedefleri çerçevesinde önemli adımlar attık ve çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. İnanıyorum ki devletimizin yanı sıra sektörün tüm kesimlerinin de destek ve gayretleriyle Türk tarımı günden güne özlediğimiz dinamizmi kazanacak ve güçlenecektir. Bu düşüncelerle Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, bereketli bir hasat dönemi diliyor, bütün çiftçilerimizi sevgiyle selamlıyorum."