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BBC Türkçe

Erdoğan'dan 'Dolarınızı bozdurun' çağrısı

Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında değer kaybı bugün de devam ediyor. Dolar/TL kuru 3,52 seviyesini aşarak rekor tazeledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise halka 'Dolarlarınızı bozdurun, altına, Türk Lirası'na çevirin' çağrısı yaptı.

02 Aralık 2016 16:33

Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında değer kaybı bugün de devam ediyor. Dolar/TL kuru 3,53 seviyesini aşarak rekor tazeledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise halka 'Dolarlarınızı bozdurun, altına, Türk Lirası'na çevirin' çağrısı yaptı.

Ankara'da Otonomi otomotiv ticaret merkezi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz meselesi çıkardılar dolar şöyle oldu böyle oldu. Yastığının altında doları olanlar gelsin parasını altına dönüştürsün. Gelsin parasını TL'ye dönüştürsün. Bu adımı attığımız sürece birilerinin oyunu da bozulacaktır" diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin geçmişte de benzer tablolarla karşılaştığını ifade ederek, "Bundan önce de bunu yaptılar. 2007-2008'de de yaptılar. O zaman ne dedim? Teğet geçecek dedim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Teğet geçecek" dedi.

Erdoğan, ekonomik büyümedeki yavaşlamanın aşılması için ise faiz indirimine gidilmesi gerektiğini vurgulayarak "Dünyaya bakalım ABD'de faiz yüksek mi, Japonya da yüksek mi? Onlarda bu kadar düşük de biz niye 14-15'lerde dolaşıyoruz? Düşük faizle yatırımcının önünü açacağız, yüksek faiz finans sektörünü ihya eder. Bunu kamu bankaları için de söylüyorum" dedi.

faiz artırımına gitmişti.

Erdoğan'ın konuşması sonlandığında Dolar/TL kuru 3,53 seviyesine yaklaşmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım, para piyasalarındaki gelişmeleri ele almak üzere bugün 17.00'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nu (EKK) toplayacağını açıkladı.

Kurul, hükümetin ekonomiyle ilişkili bakanlıklarının yanı sıra Merkez Bankası ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu gibi özerk kamu kuruluşlarının da başkanlarını kapsıyor.

Binali Yıldırım, bu sabah yaptığı açıklamalarda, "EKK'da son değerlendirmeleri yapıp alınması gereken kararları milletimizle paylaşacağız" dedi.

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