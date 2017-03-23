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Politika

Erdoğan'dan "Diyarbakır'da evetler yüzde 35-39" diyen bakanlara talimat: Bu iyi mi şimdi; büyük illere odaklanın

Başbakan, Almanya ve Hollanda'ya ilişkin araştırmanın devam ettiğini söyledi

23 Mart 2017 09:24

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Bakanlar Kurulu'nda AKP'nin referandum çalışmalarına ilişkin verilen bilgileri dinledikten sonra, “Ağırlığınızı büyük illere verin. Özellikle İstanbul’a” dediği öğrenildi. Erdoğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu illerindeki kampanya çalışmaları ve araştırma sonuçlarını da sordu. Bu bölgelerdeki oy oranının iyi olduğu bilgisi paylaşılınca da "Diyarbakır’da durum nedir" dedi. Diyarbakır’daki evet oranının "yüzde 35-39 arasında olduğu" ifade edilince Erdoğan, "Bu iyi mi şimdi" yanıtı verdi. Erdoğan, "İşi sıkı tutalım, rehavete kapılmayalım" uyarısında bulundu.
1 Kasım 2015 Genel Seçimleri'nde AKP Diyarbakır'da yüzde 22.3 oy oranına sahipken HDP yüzde 71.3 oranında oy almıştı. 

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, Erdoğan’ın pazartesi günkü Bakanlar Kurulu toplantısında, kampanya çalışmaları değerlendirilirken Almanya ve Hollanda’daki olaylar da gündeme geldi. Bu olayların referandum sonuçlarını nasıl etkileyeceği değerlendirmesi yapılırken, Başbakan Binali Yıldırım buna ilişkin araştırmanın henüz devam ettiğini söyledi. Bazı bakanlar da iki ülkenin tavrından sonra yaptıkları ziyaretlerde olumlu havanın sahaya yansıdığına tanıklık ettiklerini söylediler.

Referandum programı gözden geçirilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarda özellikle büyük şehirlere ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. Bakanların ve parti yöneticilerinin programlarının yeniden revize edileceği ve hemşehri gruplarına göre, belirlenen illerde daha yoğun çalışma yapacakları belirtildi.

Bakanların yurtdışı gezileri ve bakanık programları da iptal edildi. Bakanlar sadece parti tarafından belirlenen çalışmalara katılacaklar.

Diyarbakır sorusu

Erdoğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu illerindeki kampanya çalışmaları ve araştırma sonuçlarını da sordu. Bu bölgelerdeki oy oranının iyi olduğu bilgisi paylaşılınca da "Diyarbakır’da durum nedir" dedi. Diyarbakır’daki evet oranının yüzde 35-39 arasında olduğu ifade edilince Erdoğan, "Bu iyi mi şimdi" yanıtı verdi. Erdoğan, "İşi sıkı tutalım, rehavete kapılmayalım" uyarısında bulundu. 

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