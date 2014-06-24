Erdoğan'dan dil sürçmesi: Pensilvanya'daki yatışımın nedeni benim asilliğimin ifadesidir

Başbakan Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik, "Bizler bedel ödeme konusunda sırayı savdık, ancak bedel ödeme sırası Erdoğan'a gelince adaletin karşısında ayakta uzun uzun dikileceğin günler bilesin ki çok yakındır. Başbakan Pınarhisar'daki 3-5 ayını bile mumla arayacaktır" sözlerine karşılık verirken, "Ey Bahçeli, o Pensilvanya'daki yatışımın nedeni benim asilliğimin ifadesidir" sözleri ile dil sürçmesi yaşadı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

O günler Pınarhisar günleri senin düşündüğün veya düşlediğin günler değil zaten. Eğer bizim için o tür günler yine gelecekse biz öper başımıza koyarız. Bunda herhangi bir sıkıntımız yok. Yeri geldiği zaman Ziya Gökalp dersin yeri geldiği zaman talim terbiye tavsiyesiyle minareler süngü camiler kışlamız müminler asker cümlelerinden rahatsız oluyorsan bu millet seni gerekli olan yere zaten mahkum edecektir.