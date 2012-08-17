Erdoğan'dan 'dershaneleri bir an önce kapatın' talimatı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nda kurmaylarına dershanelerin kapatılması konusunda hangi aşamaya gelindiğini soran Erdoğan "Çalışmanızı bir an önce tamamlayın" talimatı verdi

Milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren dershanelerin geleceği tekrar gündeme geldi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nda kurmaylarına, dershanelerin kapatılmasına ilişkin çalışmanın bir an önce tamamlanması talimatı verdi.

Bilim ve Teknoloji Kurulu'nun son toplantısında gündem maddesi eğitimdi. Toplantıda üniversiteye giriş sistemine ilişkin atılacak adımlar masaya yatırıldı. Başbakan Erdoğan, toplantı sırasında dershanelerin kapatılmasına ilişkin konuyu gündeme getirerek, "Çalışmalarınız hangi aşamada? Neler yapıldı?" diye sordu. Toplantıda bulunanların "Zor ve zaman alacak bir çalışma" yanıtı üzerine Erdoğan, "Hiç de zor değil, çalışmanızı biran önce tamamlayın, sonuçlandırın" talimatı verdi. Erdoğan'ın bu talimatı üzerine çalışmaların hızlandığı ve mümkün olan en kısa zamanda dershanelerin kapatılacağı bildirildi.

Erdoğan, geçtiğimiz mart ayında yaptığı yaptığı açıklamada "Üniversite giriş sınavlarını da üniversite hazırlık kurslarını da ortadan kaldırıyoruz" demişti. Başbakan Erdoğan geçtiğimiz mart ayında Güney Kore ziyareti sırasında kendisine eşlik eden gazetecilere yolda yaptığı açıklamada "Üniversite giriş sınavlarını da üniversite hazırlık kurslarını ortadan kaldırıyoruz. Bu dershaneler ya liseye dönecekler ya da kapanacaklar. Bazı dershanelerle konuştum. Kendileri 'Biz de bu yola girmeyi düşünüyoruz' dediler" ifadelerini kullanmıştı.



Ailelerin sırtında yük



2012 verilerine göre Türkiye genelinde halen 3 bin 961 dershane faaliyet gösteriyor. Bu dershanelere 1 milyon 219 bin öğrenci devam ediyor. Dershanelerde çalışan personel sayısı da 50 bini buluyor. Önümüzdeki aylarda tarihe karışacak dershanelerin 10 milyar dolarlık dev bir sektör oluşturduğu tahmin ediliyor. Dershanelerin velilere faturası da yüksek. Bir aile çocuklarını YGS ve LYS'ye hazırlamak için yıllık ortalama 9. sınıfta 4 bin, 10. sınıfta 4 bin, 11. sınıfta 4 bin 500, 12. sınıfta 6 bin TL harcıyor.