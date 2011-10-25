-Erdoğan'dan deprem genelgesi ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Başbakanlık, Van'daki depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Konuya ilişkin Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Başbakan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, 23 Ekim 2011'de Van ili ve çevresinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşların yaralarının bir an önce sarılması amacıyla yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi. Yardımların tek elden, hızlı ve sağlıklı bir biçimde deprem bölgesine ulaştırılması için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) görevlendirildiği bildirilen genelgede, ''Bu amaçla yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yardımlarını belirtilen hesaplara yapabilmeleri için her türlü kolaylık sağlanacaktır'' denildi. -Yardım için hesap numaraları- Van depremi insani yardım hesap numaraları şöyle: Ziraat Bankası Aşağı Ayrancı Şubesi: TL hesabı: TR600001000820555555555031 Dolar hesabı: TR330001000820555555555032 Euro hesabı: TR060001000820555555555033 Vakıflar Bankası A.O. Finansmarket Şubesi: TL hesabı: TR620001500158007299317599 Dolar hesabı: TR430001500158048013094088 Euro hesabı: TR320001500158048013094092 Halk Bankası Bakanlıklar Şubesi: TL hesabı: TR190001200940800005000015 Dolar hesabı: TR210001200940800058000100 Euro hesabı: TR910001200940800058000101