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Erdoğan'dan Demirtaş'a: Neden telefonlarıma çıkmıyorsun, ben görevimi yaptım o kadar!

'Bu kadar uzaklar işte. Ben insani görevimi yaptım o kadar'

06 Haziran 2015 15:34

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ardahan'da yaptığı konuşmada dün HDP'nin Diyarbakır mitingine yönelik bombalı saldırıyla ilgili HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı aradığını belirterek, ''Dün akşam kendisini aradım, telefonuma çıkmıyor. Neden çıkmıyorsun. Ben insani görevimi yaptım'' dedi.

Ardahan'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

 

‘Demirtaş'ı telefonla aradım, niye açmıyorsun? çünkü...’

 

Dün Diyarbakır'daki olaylar, herhangi bir partiye değil yarın ki seçimlere gölge düşürmek için provakatif bir eylem.  Ben ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifa diliyorum. Biz 6-7-8 Ekim olaylarında bunu söyledik. Dün akşam Demirtaş'ı aradım, telefonuma çıkmıyor.Niye açmıyorsun.  Çünkü meydanlarda onlar istediği gibi söyleyecek. Biz onlara birşey söylediğimizde beyler rahatsız olacak. Ben insani görevimi yaptım. Cumhurbaşkanlığı makamından yazılı açıklama yapıldı. Dün televizyonda da açıklamamı yaptım, görevimi bitirdim. Ama biz hep birlikte sandıklara sahip çıkacağız. Korkuyu korkutacaksınız. Allah'ın verdiği canı sadece o alır. Hepimiz vaadimizi yaşıyoruz. Bundan başkası yok. Ama bizim demokrasi ile ilgili irademizi kimse pranga altına almadı. Bunların oyunları yarın bozuluyor.

 

‘Biz bunlara dedik ki bırakın silahları...’

 

Amerika'daki, Almanya'daki gazete şunu bunu yazmış hiç önemli değil. Bunun merkezine de bölücü terör örgütünün desteklediği partiyi koymuşlar. Barajı aşacak mı aşmayacak mı? Aşacaksa aşar, milletin görüşüne saygı duyacaksın. Milli birlik kardeşlik projesi dedik, sonra da çözüm sürecine yükselttik .Biz silahın ve çatışmanın olmadığı bir Türkiye istiyoruz. Biz bunlara dedik ki bırakın silahları, yurtdışına gidecekseniz gidin, burada kalacaksanız silahsız. Sen bölgede silahla, Kandil'in yönettiği partiye oy vermesi için tehdit edersen bu demokrasi olmaz.

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