Erdoğan'dan Demirtaş tepkisi: YSK yanlış yapmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim kampanyası kapsamında Maltepe'de konuştu. Erdoğan, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın adaylığına ilişkin olarak, "YSK yanlış yapmışsa, vicdani davranmamışsa biz de mi davranacağız" dedi.

Erdoğan, Suruç'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği olayı hatırlatarak, "Suruç'ta attığınız adımın bedelini daha ağır ödeyeceksiniz. PKK ile bundan sonraki mücadelimiz daha kararlı" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"Biz kitabımızı alabiliyor muyduk? Üniversitelerdeki harcı kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Biz geldiğimizde 45 lira burs alıyordu öğrenciler şimdi 270 lira. Bunlardan ne genel başkanın ne de Bay Muharrem'in haberi var! 580 bin öğretmen atadık. Bay Kemal ne diyor? Ne kadar varsa atayacağız. Ya dürüst ol dürüst. Bunların işi gücü yalan. Pazardan sonra bay Kemal ne diyecek git bay Muharrem git. Türkiye'de üniversitesi olmayan il bırakmadık.

CHP demek susuzluk demektir. CHP demek kirlilik demektir. CHP demek yolsuzluk demektir. İSKİ yolsuzluğunu hatırlayın. Şimdi aldığım bilgiye göre Maltepe Belediyesi'nde bir elemanı içerideymiş. Neden biliyor musunuz MLKP'den. Maltepe'yi Terör örgütü mensupları Maltepe'yi yönetiyor. Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şu hale bak. Artık gereğini pazar günü yapmanız lazım. 10 yıla mahkum olmuş. Hale bak hale.

"PKK ile bundan sonraki mücadelimiz daha kararlı"

2023'te 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. 29 Ekim'de inşallah 90 milyon yolcu kapasitesiyle açılışını yapacağız.

Bir de terör örgütünün adayı var. Bay Muharrem ne yapıyor? İlk olarak bu şahsı ziyaret ediyor.

Neymiş mahkum olmamış. Bunu Bay Kemal savunuyor. 'Mahkumiyeti mi var?' diyor, 'YSK buna aday olabilirsin' dedi... Yani YSK burada vicdani davranmamışsa, böyle bir yanlış yapmışsa aynı yanlışı biz de yapacak mıyız?

Biri çıkmış TİKA MİKA diyor. Satacağım diyor. Hızını alamadı AFAD'ı satacağım dedi. Sonra iyice hızını alamadı. MİT'i de kapatcağım diyor.

Bay Muharrem diyor ki bunlar Kandil'i vuramaz. ABD'den, İran'dan izin aldılar mı? Bay Muharrem sen Erdoğan'ı tanımamışsın.

Biz kimseden izin almadık. Göbeğimizi kendimiz kestik. Niye? Biz Irak yönetimine hallet dedik. Halledemezseniz biz hallediriz dedik. Münbiç'ten teröristleri çıkartın dedik. Şimdi biz çıkartıyoruz.

Terörle mücadelemizde sonuna kadar devam edeceğiz. Şu anda HDP doğuda il başkanalrımızı tehdide başladı.

Suruç'ta attığınız adımın bedelini daha ağır ödeyeceksiniz. PKK'nın paçavrasını elinde tutan katil şu anda içeride. PKK ile bundan sonraki mücadelimiz daha kararlı.

Şimdi sorun Bay Kemal'e Bay Muharrem'e. Terörle mücadelede bir açıklamanız oldu mu? FETÖ ile mücadeleniz bir açıklamanız oldu mu?

Avrasya Tüneli 20 Aralık 2016'da açıldı 23 bin araç geçti. Biz çalışıyoruz, yan gelip yatmıyoruz. Laf üretmiyoruz, icraat üretiyoruz. İşte Maltepe ortada. Pazar günü gereğini yapacaklar ben buna inanıyorum.