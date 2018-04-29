Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Söylediğiniz kişi teröristtir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen G20 Zirvesi'nde Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir "terörist" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş için "Teröristleri cezaevlerinden bırakma yetkisi bizim değildir" açıklamasını yaptı.

Zirvenin kapanış oturumu öncesi düzenlediği basın toplantısında Erdoğan, Demirtaş ve halen tutuklu bulunan Kürt milletvekillerinin durumuna ilişkin gazetecilerin sorduğu soruya şu yanıtı verdi:

"Türkiye bir hukuk devletidir. Söylediğiniz kişi bir teröristtir. Öyle bir terörist ki bütün benim Kürt kardeşlerimi sokağa döküp ondan sonra 53 Kürt kardeşimi yine Kürtlere öldürten bir teröristtir.

"Bu sadece suçlarından bir tanesidir. 'Bizim arkamızda PKK var, PYD var, YPG var' gibi meydan okuyan bir kişidir. Şu anda zaten yargıdadır. Yargı onlarla ilgili ne karar verirse o karar bizim başımız gözümüz üstündedir."

Erdoğan'a yöneltilen sorulardan biri de, 10 insan hakları savunucusunun İstanbul-Büyükada'da kaldıkları otelde gözaltına alınması üzerindeydi,

Cumhurbaşkanı Erdoğan savunucuların "15 Temmuz'un devamı niteliğinde" bir toplantı için Büyükada'da olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"İstihbaratın aldığı duyum üzerine polis teşkilatı oraya bir baskın yapmıştır, bu baskın neticesinde gözaltına almıştır, tutuklamamıştır. Bu gözaltı neticesinde ne olur onu bilemem, bu da bir yargı sürecini başlatabilir, onu bilemem. Gözaltına alınmalarının sebebi olduğu için polis teşkilatımız böyle bir uygulama yapmıştır. Polis teşkilatı ellerindeki belgeleriyle ifadelerini alacaktır, yargıya gönderilmeleri gerekiyorsa gönderecektir, yargı da kararını verecektir."

Aralarında Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International'ın (Uluslararası Af Örgütü) Türkiye Direktörü İdil Eser'in de bulunduğu insan hakları savunucuları 'silahlı terör örgütü üyeliğiyle' suçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı ve Pazar günü İstanbul-Maltepe'de yapılacak mitingle sona erecek Adalet Yürüyüşü'ne de değindi.

Erdoğan, Türkiye'de devam eden "sözde bir adalet yürüyüşü" olduğunu söyledi.

Adalet Yürüyüşü kapsamında 427 kilometreyi geride bırakan Kılıçdaroğlu'nun önünde, tek başına yürüyeceği yaklaşık 3 kilometrelik son bir bölüm kaldı.