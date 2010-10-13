-ERDOĞAN'DAN DAYANIŞMA MESAJI KARAÇHİ (A.A) - 13.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bir olmamız, beraber olmamız, dayanışma içerisinde olmamız lazım. Pakistan, Afganistan, İran, Türkiye bu kuşak niye sürekli böyle bir terör sürecini yaşıyor?'' dedi. Başbakan Erdoğan, selden etkilenen Sindn Eyaletine bağlı Thatta bölgesini, Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani'yle ziyaret etti. Türk Kızılayı ve Sağlık Bakanlığı ekiplerinin selden sonra bölgeye geldiklerini hatırlatan Erdoğan, ''Bizim dostluğumuz, kardeşliğimiz asırlar öncesine dayanıyor. Biz değerler bütününde bir olmuşuz, aynı kültür ve değerlere sahibiz. Pakistan halkı kurtuluş mücadelemizde ve 1999 depreminde bizi yalnız bırakmadı. Pakistan halkının, Türkiye'nin ve Türk milletinin gönlünde müstesna bir yeri vardır. Onun için de Muzafferabad depreminde orada olduk. Yeni Muzafferabad'ı görünce Elhamdülillah dedim'' diye konuştu. Bölgeye helikopterle gelen Başbakan Erdoğan, daha sonra karşılama töreninin yapıldığı alana Pakistan Başbakanı Gilani'nin kullandığı araçla geçti. Başbakan Erdoğan, TOKİ ve TİKA'nın sel bölgesinde çalışmalar yaptığını belirterek, şöyle konuştu: ''Bunları hamaset olsun diye değil, kardeşliğin bize yüklediği sorumluluk gereği anlatıyorum. Kardeşlik zor günde belli olur. Arapların güzel bir atasözü var, 'tokların şükretmesi önemli değil, zira toklar zaten şükreder' önemli olan darda şükredebilmektir. O da kendinden darda olana bakarak şükretmektir. Biz buna bakacağız, ama bir de aramızda dayanışma olacak. Bu da mensubu olduğumuz dinin bize yüklemiş olduğu bir görev. Bunu yerine getirmek zorundayız. Onun için de koşuyoruz, koşacağız, koşturacağız. Gecikmeye tahammülümüz yok. Önümüzde kış var, bu mevsimin sıkıntıları var. Yoğun bir çalışma yapmamız lazım. Onun için değerli Başbakan kardeşime de söyledim. Hemen yerini belirleyelim, bir an önce adımları atalım. Yıkımla karşı karşıya olan okulun tamiratı, tadilatı var. Tamamen yıkılmış okulların yeniden yapımı var. Hastanelere ihtiyacımız var. 2 tane sahra hastanesi kurduk, 3. kuruyoruz. Sahra hastaneleri geçici, kalıcı hastanelere ihtiyaç var, onların adımlarını da süratle atacağız. Onun için bugün buradayız, sizlerle beraberiz. Şunu bilmenizi isterim ki; Türk milleti sizi unutmadı, unutmuyor. Onların selamını size getiriyorum. Kardeşlerinizin selamlarını size getiriyorum. Bir şeyi size hatırlatmak istiyorum, terörle 30 yıldır mücadele ediyoruz. Ciddi manada bizi sıkıntıya sokan bir süreç, kaldı ki mücadelemiz devam edecek, ama biliyorum ki aynı sıkıntıyı Pakistan'da yaşıyor. Sürekli bu haberleri Pakistan'dan duydukça üzülüyoruz. Biz, öyle bir dinin mensubuyuz ki bir kişi öldürmenin, bütün insanlığı öldürdüğünü biliyoruz. Öyleyse cana kastetmek niye? Ama yine biliyoruz ki bir insanın kurtuluşuna vesile olmak, alemin kurtuluşuna vesile olmaktır. Biz kelime anlamı itibariyle tanımı barış olan İslamın mensuplarıyız. Barış, bu kavram içerisinde yer alanlar öyle bir dinin mensupları, terörün aktörü olamazlar. Bütün bunları karşısında bir olmamız, beraber olmamız, dayanışma içerisinde olmamız lazım. Pakistan, Afganistan, İran, Türkiye bu kuşak niye sürekli böyle bir terör sürecini yaşıyor. Bu senaryonun elbet senaristleri var ve aktör olarak da ne yazık ki milletlerin içinden kendi aktörlerini seçiyorlar. Ben tüm Pakistanlı kardeşlerime sesleniyorum, bu kirli senaryonun aktörleri olmayalım. Aynı şekilde Afganlı kardeşlerime sesleniyorum; bu kirli oyunların aktörü olmayalım. Milletime zaten her gün sesleniyorum. Bu kirli oyunun aktörleri olmayalım. İnanıyorum ki bu oyunlar bozulduğu gün Pakistan, Afganistan yükselecek, Türkiye çok daha güçlenecek. İslam dünyasının bu içine düştüğü sıkıntıları hep birlikte aşalım. Bir olalım, beraber olalım, diri olalım, iri olalım.''