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15 Temmuz Darbe Girişimi

Erdoğan'dan darbe girişiminin ardından Genelkurmay Başkanlığı'na ilk ziyaret

Genelkurmay darbe girişiminde sert çatışmalara sahne olmuştu

03 Ağustos 2016 17:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin ardından Genelkurmay Başkanlığı'na ilk ziyareti gerçekleştirdi.

Erdoğan, darbe girişimi sırasında, başta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar olmak üzere çok sayıda generalin rehin alındığı karargahta, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın bando takımınca karşılandı. 

Genelkurmay karargahı, 15 Temmuz akşamı, darbeci askerlerin ve alçak uçuş yapan helikopterlerin ilk hedeflerinden olmuştu. 

 

Erdoğan, Orgeneral Galip Mendi ile görüştü

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü. 

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