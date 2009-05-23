Erdoğan'dan Danıştay'a Dubai Kuleleri tepkisi

Başbakan Erdoğan'dan Levent'teki İETT arazine yapılacak Dubai Kuleleri'ne 'dur' diyen Danıştay'a tepki gösterdi: “Şimdi satmaya kalk bakalım kaça satarsın? O gün 1 milyar dolarsa şu anda 500'e satamazsın. Bu kaybın sorumlusu kim?”



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Levent’teki İETT arazisinin satışının yürütmesini durduran Danıştay’a tepki gösterdi.



Erdoğan, “Uluslararası şirketlerin buraya gelip yatırım yapması, zemin hazırlanırsa bu olur, ama Ford’un daha önce buraya gelip de bürokrasiye takıldığı gibi bu takılma devam ederse, buraya uluslararası sermaye, küresel sermaye gelmez. Küresel sermaye geliyor, burada yatırım yapacak, bakıyorsunuz pat diye bir yere takılıveriyor. Ama bundan hepsini kastediyorum; yasamayı da kastediyorum, yürütmeyi de kastediyorum, yargıyı da kastediyorum. Burada ortak bir dayanışma ile bunun önünü açacağız” diye konuştu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin arazisini ihaleye girerek alan küresel sermayenin, satın aldıktan sonra önünün kesildiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: “O günkü rakam devasa rakam ve siz önünü kesiyorsunuz ve önünü kestikten sonra çekilmek durumunda kalıyor. Peki şimdi satmaya kalk bakalım kaça satarsın? O gün 1 milyar dolarsa şu anda 500’e satamazsın. Bu kaybın sorumlusu kim? Bu konuları iyi düşüneceğiz. Her alanda bunu görüyoruz ve bundan dolayı zaman zaman bunun acısını, kahrını bilen olarak içimizde biz yaşıyoruz.”



Topbaş Mimarlar Odası’nı eleştirmişti



Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, açtığı iki davayla, Levent’teki İETT arazisinin satışının iptalini sağlayan Mimarlar Odası'nı eleştirmişti. Topbaş, "İETT arazisini satıştaki hesabımız tutmadı. Çünkü birileri çomak tuttu. Maalesef bazı insanlarımız bir yere çomak tutmayı maharet sanıyor. Ne hizmetiniz var, ne iziniz var. Hangi dikili ağacınız var? Şimdi gitsinler orada piknik yapsınlar keyiflerince. O para 1 katrilyon 156 trilyon para. 20 ay önce kasaya girecekti. Girmedi, giremedi. Bu sistemde ciddi sarsıntı meydana getirdi. Bu para kente girseydi kriz sürecinde piyasalara hareketlilik getirecekti. Bu parayı kasaya koyma çalışmamız devam ediyor. Bu kadar net. İhtiyacımız da var. Bundan vazgeçer, iptal edilir veya bu iş bittiğinde dünyaya yansıması da farklı olacaktır. Kimse güvenmez. Küresel sermaye artık bu şehre gelmekte hep dikkat etmek zorunda kalır" demişti.



Dubai Şeyhi El Madkum'a ait Sama Dubai Holding ile Büyükşehir Belediye arasında 2005 yılında imzalanan anlaşma doğrultusunda araziye 'Dubai Towers İstanbul' adlı bir gökdelen inşa edilecekti. Ancak Mimarlar Odası'nın, ihalenin iptali yönünde açtığı davalar nedeniyle şirket bekleme kararı alınca satış gerçekleşmemişti.

