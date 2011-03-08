-ERDOĞAN'DAN DAHA FAZLA KADIN ADAY MESAJI TBMM (A.A) - 08.03.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran'da yapılacak genel seçimlere daha fazla kadın milletvekili adayı göstererek gireceklerini söyledi. Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşmasına, tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı. AK Parti Hükümeti olarak göreve geldikleri andan itibaren kadına yönelik ayrımcılığı, istismarı ve şiddeti sona erdirmek için yoğun bir mücadele içinde olduklarını belirten Erdoğan, ''Kabinedeki hanım bakanlarımızla, milletvekillerimizle, AK Parti kadın kollarının gayretli çalışmalarıyla 8 yıl boyunca bu noktada çok önemi mesafeler kaydettik. Yasalarda önemli değişiklikler yaptık. Anayasa değişiklikleriyle kadınların hak mücadelesine omuz verdik. Genelgelerle, mevzuat değişikleriyle ayrımcılığın tüm izlerini silmenin gayreti içinde olduk'' diye konuştu. TBMM çatısı altında ilk kez Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurduklarını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Kadınların sosyal hayatta, ekonomik, ticari faaliyetler içinde özel sektör ve kamuda yönetici olarak daha fazla yer almasını destekledik ve bunu teşvik ettik. Siyasette kadının çok daha fazla görev, sorumluluk üstlenmesini hedefledik. Bu alanda başarı da elde ettik. Yerelde il genel meclisi, belediye meclisi üyelerimiz arasında hanım kardeşlerimiz bulunuyor ve bu sayı geçmiş dönemlerle mukayese edilemeyecek miktara, orana çıkmıştır. TBMM'deki hanım milletvekili oranı ise ilk kez bu dönemde yüzde 9'u aşmıştır. Bu oran hiçbir zaman yüzde 4 seviyesini aşmamıştır. Çalışan kadınların sorunları bizim sorunumuz oldu. Süt izninden, sigorta primlerinin yatırılmasına kadar geniş bir yelpazede onların yanında olduk. Okula gidemeyen, okula gönderilemeyen kadınlar ve kız çocuklarının meselesi bizim meselemiz oldu. Düzenlediğimiz kampanyalarla 350 bin kız çocuğu ve kadını okulla buluşturduk. Eğitimli yaptık. Yoksul kadının derdi bizim derdimiz oldu. Sosyal politikalarımızda, doğrudan sosyal yardımlarda adres olarak kadınları gördük, kadınları gösterdik. 'Evini çekip çevirsin, özürlü çocuğunu okutsun, evdeki tüm çocuklarını okula göndersin' diye kadınlara doğrudan nakdi yardımlar yaptık.'' -''ŞİDDETE MARUZ KALAN HER KADIN...''- Şiddete maruz kalan her kadının derdinin de kendi dertleri olduğunu vurgulayan Erdoğan. ''Ayrımcılığı kesin bir şekilde reddediyorsak, kadınlara, çocuklara yönelik şiddeti de aynı şekilde reddediyor, kadınlara şiddet uygulanmasını, silah doğrultulmasını insanlık dışı eylem olarak görüyor, lanetliyoruz'' dedi. Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılarak, töre cinayetlerine müebbet hapis cezası getirildiğini hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yayınladığımız genelgelerle kadına ve çocuklara yönelik şiddetin önüne geçmek için ciddi tedbirler aldık. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, 'kadına yönelik şiddet' konusunda biri 2010 yılında biri de geçtiğimiz hafta olmak üzere geniş katılımlı iki çalıştay düzenlendi. Çalıştaylarda ortaya çıkan sonuçlar başta TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olmak üzere ilgili kurumlara iletildi. Çalıştaya katılan bu sorunun çözümünde muhatap olan tüm kurumların koordinasyon içinde çalışarak, daha yoğun gayret göstererek, şiddetin önüne geçmek için ne yapılması gerekiyorsa acilen uygulama planına geçirmeleri noktasında çağrımı yapıyorum. Diyorlar ki 'kadına yönelik şiddet artıyor' Hayır, kadına yönelik şiddet artmıyor, tersine azalıyor ama geçmişte kadına yönelik şiddet bilinmediği için biz görünür hale getirdiğimiz için şiddet artıyormuş gibi lanse ediliyor. Bizim kararlı mücadelemiz sonucunda, geçmişte halının altına süpürülen, hasır altı edilen, gözlerden kaçırılan bu sorunlar şimdi gün yüzüne çıkıyor, tartışılıyor, tedbirler ve çözüm yolları geliştiriliyor. Gelişmiş ülkelerde görülen kadına şiddet olaylarının benzerleri elbette Türkiye'de de görülebiliyor. Bu durumu üzüntüyle karşılamanın ötesinde mücadele edilmesi gereken büyük bir sorun olarak görüyor ve gereken adımları attık, atıyoruz. Bu noktada bu noktada istatistiğin bizim için hiçbir önemi yok. Bin hanım kardeşimiz de şiddet uğrasa kötüdür bir kişi şiddete uğrasa o da bizim için çok ama çok kötüdür, insanlık dışıdır. Bu meseleyi sıfırlamak için var gücümüzle çalışacak, kadına, çocuğa yönelik şiddete bundan sonra da sıfır tolerans göstereceğiz.'' -''DAHA FAZLA HANIM MİLLETVEKİLİ''- ''İnşallah 12 Haziran seçimlerine AK Parti olarak bugüne oranla daha fazla hanım kardeşimizi aday göstererek gireceğiz'' diyen Erdoğan, bu sürecin bir kartopu gibi büyüyeceğini söyledi. Kadınların kendi haklarına daha fazla sahip çıkacaklarını belirten Erdoğan, ''İnşallah, bizzat kadınlar eliyle sorunlar çözüme kavuşacak. Dün de söyledim; kadınların sorunlarını parlamentonun kürsüsünde erkeklerin konuşmasını, anlatmasını anlamsız buluyorum. Damdan düşen kadın, geliyor sorunu erkek anlatıyor... Asıl sorunu konuşması, anlatması gereken kadın ama ortada yok. Niye? Kürsüye getirilmiyor ki. Seçimde biz inşallah bu sayıyı daha da artırarak, kalifikasyonu itibarıyla daha da yüksek arkadaşlarımızla oluşan bir kadroyla, 12 Haziran'dan sonra parlamentoda bu temsili çok daha güçlü hale getirmiş olacağız'' şeklinde konuştu.