'Erdoğan'dan da Baykal'dan da kurtulacağız'

DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, "milletin kayıkçı kavgasından bıktığını ve icraat istediğini, bu noktada DSP'ye olağanüstü ilgi olduğunu belirtti. Sezer, "Millet bizimle şaka yapmıyorsa 29 Mart Pazar günü bambaşka bir sonuçla karşı karşıya kalacağız" dedi. Aydın'da konuşan Sezer, 29 Mart yerel seçimlerinde, Deniz Baykal'dan da Recep Tayyip Erdoğan'dan da kurtulmanın ilk adamının atılacağını iddia etti.





Sezer, Aydın ve ilçelerinde yapacağı seçim gezisine çıkmadan Anemon Otel'de gazetecilere, 29 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi partilerin nokta mitingler yaptığını, kendilerinin ise bütün ülkeyi dolaştıklarını söyledi.



20 yıldır siyasetin içinde olduğunu, 1987 yılından beri de tüm seçimleri yaşadığını vurgulayan Sezer, partisine Anadolu'da olağanüstü eğilim bulunduğunu savundu.



Sezer, şöyle konuştu:



"Belli kesimler herhalde AKP'yi ayakta tutmak için olsa gerek, iki partiyi yüklenmiş gözüküyor. AKP'nin alternatifi CHP olarak anlatılıyor. Oysa Anadolu farklı. Trakya'da, Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de insanlar artık bu sisteme başkaldırıyor. AKP'den de, Baykal'ın CHP'sinden de bıktığını, yeni bir dönemin başlamasına ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. Büyük yoksulluk, işsizlik var. Hükümet temsilcileri, Başbakan, sanki bunlar yokmuş gibi başka şeylerle meşgul, oy kapma hevesinde. Bunu yaparken seviyeyi de yerle bir ettiler. Sorunlara çözüm için projesi olmayanlar, bunu hayata geçirecek vizyonu olmayanlar kavga ederek, bağırıp çağırarak oy alma yolunu seçmiş oluyorlar."



Sezer, artık siyasette 'kayıkçı kavgasını' bir kenara bırakıp icraat yapacak, Türkiye'nin önünü açacak, milletin zenginleşmesini sağlayacak çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirterek, "millet bu kayıkçı kavgasından bıktı, artık icraat istiyor. Onun için DSP'ye olağanüstü bir ilgi var. Ben böyle bir şey görmedim" dedi.



"DSP'ye olan büyük ilginin" basına yansımadığı eleştirisini getiren Sezer, 30 Mart sabahı herkesin bu farkı göreceğini öne sürdü.



‘Erken seçim gündeme gelebilir’



Sezer, yerel seçimlerin ardından gündemin değişeceğini savunarak, erken seçimin her durumda gündeme gelebilecek gibi göründüğünü iddia etti.



DSP Genel Başkanı Sezer, "Çünkü Sayın Başbakan, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu algılayabilmiş değil. Çünkü onun kafası, aklı, fikri başka yerde. Altı yıldır uygulanan ekonomik model, Türkiye'yi çöküntüye götürüyor" diye konuştu.



Global krizin etkilerinin nisan, mayıs aylarından sonra görüleceğini savunan Sezer, "biz bağırıyoruz, tedbir almıyorlar. O etkiyle artık hükümetin ayakta kalabilmesi, ömrünü sürdürebilmesi mümkün olmayacak. Bir erken seçim kaçınılmaz olacak diye düşünüyorum" dedi.



DSP'lilerin moralini yüksek tutmasını da isteyen Sezer, çok ihtiyatlı birisi olarak, iyi durumda bulunduklarını gördüğünü ifade etti. Sezer, "Biz hep aramızda konuşuyoruz. Millet bizimle şaka yapmıyorsa 29 Mart Pazar günü bambaşka bir sonuçla karşı karşıya kalacağız" dedi.



Zeki Sezer daha sonra partisinin Aydın Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Özmen ile birlikte seçim otobüsüyle şehir turu attı. Aydın şehir merkezi ile 1. ve 2. sanayi sitelerini gezen Sezer, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.



'Erdoğan'dan da Baykal'dan da kurtulacağız'



DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, 29 Mart yerel seçimlerinde, Deniz Baykal'dan da Recep Tayyip Erdoğan'dan da kurtulmanın ilk adamının atılacağını iddia etti.



Sezer, Aydın'ın bazı ilçe ve beldelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.



Sultanhisar ilçesinde halka hitap eden Sezer, bazı partilerin, TV'de de çok sık gösterilir şekilde, sadece büyük illerde mitingler düzenlerken, kendilerinin Türkiye'yi karış karış dolaştıklarını ifade etti.



Diğer parti liderlerinin sürekli olarak TV ekranları aracılığıyla kavga ederken, ülkedeki işsizliği, yoksulluğu önemsemediklerini savunan Zeki Sezer, "Artık kavga değil, icraat zamanı. Öyle özel uçaklarla gezip, fildişi kulelerden siyaset yapma dönemi bitti. Biz işçiye, çiftçiye sahip çıkacak çok ciddi çalışmalar hazırlıyoruz. 29 Mart, bu kötü gidişe 'dur' demenin ilk fırsatı" dedi.



Sezer, ülkede çok derin bir kriz olduğunu, işsizliğin hat safhaya ulaştığını, ama Başbakan'ın bu krizin farkında bile olmadığını ileri sürdü.



Halkın bu durum karşısında "artık yeter" dediğini, ancak, basının Erdoğan'ın karşısına Baykal'ı koyunca da vatandaşın "ben almayayım" dediğini dile getiren Sezer, şöyle devam etti:



"Öyleyse, 29 Mart'ta Deniz Baykal'dan da Recep Tayyip Erdoğan'dan da kurtulmanın ilk adımını atacağız. Şehirlerimize, ilçelerimize, Eskişehir'de olduğu gibi en iyi hizmeti getirmenin yolu, gücümüzü DSP'de birleştirmektir. Türkiye'nin her yerinde bu ikisinin uygulamalarından, birisinin ülkeyi fakirleştirmesinden, Baykal'ın da duruşuyla Erdoğan'ı ayakta tutmasından bıkan vatandaşlar, gücünü sağlı sollu DSP'de birleştiriyor. Türkiye için milletimiz için birleştiriyor."



'Çiftçi bal gibi desteklenir'



Zeki Sezer, Köşk ilçesine bağlı Dalama beldesinde de partisinin Belediye Başkan Adayı Osman Bütün'ün seçim bürosunu ziyaret etti.



Sezer, burada vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, ülkede işsizliğin dayanılmaz bir boyuta ulaştığını, aynı zamanda çiftçinin de bitirildiğini öne sürdü.



Çiftçinin ürününü artık maliyetine bile satamaz hale geldiğini savunan Sezer, şunları kaydetti:



"Çiftçi bitti. 6 yıl önceki fiyatlarla ürününü satamıyor. Ama maliyetler 6 yıl öncesine göre 3 kat arttı. Lüks gemilere mazotta yüzde 50 indirim yapılırken, çiftçinin mazotuna doğru düzgün bir destekleme çok görülüyor. 'Çiftçi desteklenemez' diyenlere Dalama'dan sesleniyorum; Çiftçi desteklenir, desteklenmeli, bal gibi desteklenir. Nasıl AB kendi çiftçisini destekliyorsa, teşvik ediyorsa, bizim de onu yapmamız gerekir. Kırsal kesime kentlerdeki, büyük şehirlerdeki eğitim, sağlık, alt yapı ve diğer imkanları taşımamız gerekir."



Zeki Sezer ayrıca, Aydın'ın Nazilli ve Buharkent ilçelerini de ziyaret ederek, esnaf ve halkla bir araya geldi, bir süre sohbet etti.



