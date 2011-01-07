-ERDOĞAN'DAN DA BARIŞ MESAJI ERZURUM (A.A)- 07.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Geçmişteki bütün yanlışları, hataları ayaklarımızın altına alarak barışın egemen olduğu dünyayı hep birlikte kurmalıyız'' dedi. Başbakan Erdoğan, Erzurum'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugün 10 ayrı eserin açılışının gerçekleştirildiğini hatırlattı. 25. Dünya Üniversite Oyunları vesilesiyle, Erzurum'a çok büyük spor tesisleri kazandırdıklarını ifade eden Başbakan Erdoğan, bu tesislerin sadece 10 gün kullanılacak, ardından çürümeye bırakılacak tesisler olmadığına dikkati çekti. Erdoğan, organizasyon maliyetiyle birlikte, bugün Erzurum'a, toplamda yaklaşık 650 milyon liralık yatırım kazandırdıklarını dile getirerek, bu törenle ayrıca Erzurum İl Genel Meclisi binasının da açılışını yaptıklarını anımsattı. Bu büyük ve kalıcı eserlerin Erzurum'a hayırlı olması dileğinde bulunan Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bakınız ben, yurtiçinde, yurtdışında, her fırsatta Erzurum'u anlatıyor, her fırsatta Erzurum örneğini veriyorum. Erzurum, yakın tarihte çok büyük acılar çekti, çok büyük bir mezalime maruz kaldı. Erzurum, bağımsızlık mücadelemizin şahlandığı şehir olarak tarihe adını yazdırdı. Aynı Erzurum, yaşadığı tüm acılara, yaşadığı toplu katliama, yaşadığı mezalime rağmen, bir dadaş ruhuyla, affetmeyi, kucaklamayı, yeni bir sayfa açmayı, geleceği barış üzerine bina etmeyi de bildi. Biz, Erzurum'dan aldığımız ilhamla, şu anda tüm dünyaya Erzurum'u örnek gösteriyor, tüm dünyaya Erzurum ruhuyla, dadaş ruhuyla sesleniyoruz. Tüm komşularımızla, bölgemizdeki tüm ülkelerle, tüm dünyayla, barış temelli ilişkiler kuruyor; barış mesajımızı, kardeşlik çağrımızı, dayanışma ve paylaşma davetimizi tüm dünyaya iletiyoruz. Dadaş, zalimin hasmı, mazlumun dostudur. İşte Türkiye olarak, dadaş ruhuyla haksızlığın karşısında dimdik duruyor, mazlumun, mağdurun yanında cesaretle yerimizi alıyoruz. Derviş Yunus ne güzel söylemiş; Ağyar dostumuzdur bizim, düşmanımız kindir bizim, biz kimseye kin tutmayız, kamu alem birdir bize...'' -''YUNAN HALKINA SEVGİLERİMİZİ GÖNDERİYORUM''- Erzurum'un mayasında ve tüm Türkiye'de bu anlayışın olduğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan, 8 yıldır komşu ülkelerle, bölge ülkeleriyle, dünya ülkeleriyle, bu anlayış üzerine işbirliği tesis ettiklerini dile getirdi. Bunun en güzel örneklerinden birinin Yunanistan ile yaşandığını belirten Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Ege Denizi'ni bir barış denizine, bir dostluk denizine tahvil etmek için yoğun gayret sarf ediyor, hamdolsun neticelerini de alıyoruz. Bugün sabahtan itibaren Yunanistanlı mevkidaşım, değerli dostum Yorgo ile çok verimli görüşmeler yaptım. Erzurum kışında iki ülke arasında çok sıcak bir iletişimi burada, Erzurum'da bir kez daha güçlendirdik. Geçmişteki bütün yanlışları, hataları ayaklarımızın altına alarak barışın egemen olduğu dünyayı hep birlikte kurmalıyız. Gelecek kuşaklara sevgiyi, barışı, saygıyı bırakmalıyız diyoruz. Kavganın savaşın kinin kanın egemen olduğu bir dünya istemiyoruz. Barışın, sevginin, saygının egemen olduğu bir dünya istiyoruz. İşte onun için elele omuz omuza aydınlık yarınlara gidiyoruz. Türkiye'nin en batısındaki komşusu aramızda yaklaşım 206 kilometre sınırımız var. Tarih bizi komşu etti. Gidişlerimiz, gelişmelerimiz üst düzeyde artmış düzeyde. Bunları ileri doğru, çok daha farklı bir şekilde taşıyoruz. Bugün bu toplantının, burada buluşmanın anlamı da çok ama çok önemli. Bu bağlamda tüm Yunan halkına Türkiye'den sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyorum.'' -PAPANDREU'YA HEDİYE- Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından Yorgo Papandreu'ya kayak takımı hediye etti. Erdoğan, tören öncesinde de konuk başbakana adının yazılı olduğu oltu taşından yapılmış tespih hediye etti. Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan, Yorgo Papandreu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Devlet Bakanları Faruk Nafiz Özak ve Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ve Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Dimitri Druças, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve bazı milletvekilleriyle birlikte kurdele keserek tesislerin toplu açılışını gerçekleştirdi. Başbakan Erdoğan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Devlet Bakanı Özak ile canlı bağlantı yaparak üç ayrı tesisin de açılışını gerçekleştirdi. Töreni Papandreu ile birlikte Yunanistan'dan gelen Yunan gazeteciler de izledi. 3. Büyükelçiler Konferansına katılan büyükelçiler de açılış töreninde yer aldı.