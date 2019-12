-ERDOĞAN'DAN ÇOCUKLARA ''BARIŞ'' MESAJI ANKARA (A.A) - 20.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yurt dışından gelen çocukları kabulünde, ''İnanıyorum ki, buradan tüm dünyaya çok anlamlı mesajlar göndereceksiniz. 'Savaşlar olmasın' diyeceksiniz. 'İnsanlar birbirleri ile çatışmasın' diyeceksiniz. 'Bütün düşmanlıklar artık bitsin' diyeceksiniz. 'Çocuklar ağlamasın, çocuklar üzülmesin' diyeceksiniz'' dedi. Erdoğan, Başbakanlık Yeni Bina'daki kabulünde yaptığı konuşmada, çocukların mutluluğunun ve yüzlerindeki gülücüklerin hiç eksik olmaması temennisinde bulundu. Çocukları dünyanın geleceği ve yarınları olduklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: ''Size çok daha iyi bir gelecek hazırlamak, daha yaşanabilir bir dünya teslim etmek için bizler de var gücümüzle çalışıyoruz. En iyi şekilde eğitim görmeniz, en iyi şekilde yetişmeniz; mutlu, huzurlu, barış dolu bir dünyada kardeşlik içinde, dayanışma içinde hayatınızı sürdürmeniz için gecemizi, gündüzümüze katıyoruz. Biz anne babalarınız olarak, tüm çocukların oyunlarla, oyuncaklarla, sevdikleriyle güzel günler geçirmesini özellikle arzuluyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir bölgesinde çocuklar ağlamasın, üzülmesin, korkmasın istiyoruz. Sevgili çocuklar, dikkatinizi bir noktaya çekmek istiyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarına hediye etmiştir. Her yıl büyük bir coşku ile bu bayramı kutluyor, her yıl dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce çocuğun burada, barış ülkesi Türkiye'de tanışmasını, kaynaşmasını, kucaklaşmasını sağlıyoruz. Çocukları tanışan, kaynaşan ve kucaklaşan bir dünya, sevginin egemen olduğu, her türlü nefretin, öfkenin, çatışmanın ötelendiği bir dünyadır.'' -''ÇOCUKLAR BARIŞ VE KARDEŞLİK MESAJLARI YOLLADILAR''- Erdoğan, her yıl 23 Nisan'da Türkiye'de misafir edilen çocukların unutulmaz anılarla ve hiç bitmeyecek dostluklarla ülkelerine döndüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti: ''Her yıl 23 Nisan'da dünya çocukları buradan, Türkiye'den tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajları yolladılar. İnanıyorum ki, sizler de burada bulunduğunuz süre içinde güzel dostluklar kuracak, hayatınız boyunca unutamayacağınız anılara sahip olacaksınız. Yine inanıyorum ki, buradan tüm dünyaya çok anlamlı mesajlar göndereceksiniz, 'Savaşlar olmasın' diyeceksiniz. 'İnsanlar birbirleri ile çatışmasın' diyeceksiniz. 'Bütün düşmanlıklar artık bitsin' diyeceksiniz. 'Çocuklar ağlamasın, çocuklar üzülmesin' diyeceksiniz. İnanın sizlerin bu çağrısını dünyadaki tüm büyükler duyacaktır. Sesinizi bütün dünyada yankılanacak ve mutlaka karşılık bulacaktır. Bugün olmasa bile yarın, sizler büyüdüğünüzde dünyamız, barışa, kardeşliğe, dostluğa bir adım daha yaklaşmış olacaktır. Eğer siz buna inanırsanız, tüm dünya da buna inanacak. Tüm dünya arzu ettiğiniz gibi bir yer olacaktır.''