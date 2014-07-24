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Politika

Erdoğan'dan CNN International'e demeç: İsrail bir terör devletidir

Başbakan Erdoğan, CNN International'a verdiği röportajda, Türkiye ve Katar'ın terör faaliyetlerine destek vermediğini ve sadece insani yardım yaptığını söyledi

24 Temmuz 2014 22:16

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'a verdiği röportajda İsrail'in Gazze saldırılarını değerlendirdi ve İsrail'in bir terör devleti olduğunu söyledi.

Başbakan Erdoğan, CNN muhabiri Becky Anderson'a bir röportaj verdi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı operasyonla bir terör dalgası oluşturduğunu söyledi.

Erdoğan, aynı zamanda Katarla birlikte terörist hareketleri finanse ettiği yönündeki iddiaları reddederek, Gazze'ye olan tek desteğin insani yardım yönünde oluğunu dile getirdi.

Erdoğan,"Katar'la olan işbirliği sadece zulmedilen Gazze halkına insani ilk yardım yönünde olmuştur" dedi.

 

Türkiye ve Katar'ın teröre destek verdiği iddiası

 

Başbakan Erdoğan, "İsrail Türkiye ve Katar'ın Hamas'ın 'terör' faaliyetlerine destek verdiği konusunda suçlamalarda bulunuyor. Buna ne diyorsunuz?" şeklindeki soruya şöyle cevap verdi; "Bakın. İsrail'in bu iddiasına şöyle cevap vereyim. Birincisi İsrail'i kim finanse ediyor? İkincisi İsrail bir terör devletidir. Şu an yaptıklarıyla bir terör dalgası oluşturuyorlar. Katar mazlumların yanında duruyor ve insani yardım yapıyor. Katar'ın Türkiye ile işbirliği her zaman bu yönde olmuştur. Yapılan budur.

Katar ve Türkiye'ye başka bir rol biçmek bize bu rolü biçenlerin amacının ne kadar kötü olduğunu gösterir. Biz bir NATO ülkesiyiz ve NATO'daki müttefiklerimizle birlikte hareket ediyoruz. Bizim uluslararası bir kimliğimiz karakterimiz var. Hiçbir zaman terörün içinde olmadık. Her zaman terörle mücadele ettik."

 

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