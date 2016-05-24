T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan'dan Çipras'a: Kravatın nerede?

Dünya İnsani Zirvesi kapsamında ikili görüşmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı kabul etti

24 Mayıs 2016 03:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsani Zirvesi'ne gelen Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile görüştü. Erdoğan, Çipras'ın kravat takmadığını görünce, kendisinin hediye ettiği kravatı sordu.

İstanbul’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Zirvesi’ne gelen devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan Çipras’ı kabulü, zirvenin yapıldığı İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Erdoğan, Çipras'ın kravat takmadığını görünce, kendisinin hediye ettiği kravatı sordu.

 

ETİKETLER

cumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanDünya İnsani ZirvesiAlexis Çipras

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24