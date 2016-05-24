Erdoğan'dan Çipras'a: Kravatın nerede?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsani Zirvesi'ne gelen Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile görüştü. Erdoğan, Çipras'ın kravat takmadığını görünce, kendisinin hediye ettiği kravatı sordu.

İstanbul’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Zirvesi’ne gelen devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan Çipras’ı kabulü, zirvenin yapıldığı İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Erdoğan, Çipras'ın kravat takmadığını görünce, kendisinin hediye ettiği kravatı sordu.