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Politika

ERDOĞAN'DAN CHP'YE ''OPORTÜNİST'' SUÇLAMASI İSTANBUL (A.A)

03 Mayıs 2011 15:32

-ERDOĞAN'DAN CHP'YE ''OPORTÜNİST'' SUÇLAMASI İSTANBUL (A.A) - 03.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Şu anda yeni CHP'nin karşılık geldiği siyasi tanım, olsa olsa oportünizmdir, Makyavelizmdir'' dedi. Erdoğan, Türkiye İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonunun (TUSKON) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti: ''Şu anda yeni CHP'nin karşılık geldiği siyasi tanım, olsa olsa oportünizmdir, Makyavelizmdir. Gidiyorlar, Batman'da (Genel Af) diyorlar, KCK'ya sahip çıkıyorlar; geliyorlar Silivri'de Ergenekon'a avukatlık yapıyorlar, Ergenekon sanıklarına sahip çıkıyorlar. Buradan CHP'ye hatırlatmak isterim, demokrasiyle Ergenekon aynı kefede tartılmaz. Çetelere sahip çıkarak demokrat olunmaz. Çeteleri arkasına alan, çetelerden medet uman, çetelerin talimatıyla liste hazırlayanlar, Türkiye'nin hukukunu savunamazlar.''

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