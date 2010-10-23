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Politika

Erdoğan’dan CHP’ye: Horozu çok olan köyün sabahı geç olur

Erdoğan, Gönen ilçesinde yaptığı konuşmada CHP’ye sert eleştiriler yöneltti.

23 Ekim 2010 03:00

T24 - CHP’den türban konusunda farklı açıklamalar geldiğini söyleyen Başbakan Erdoğan, “Horozu çok olan köyün sabahı geç olur” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gönen ilçesinde yaptığı konuşmada CHP’ye sert eleştiriler yöneltti.

Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

“Gündeme getiren CHP’ydi. Dediler ki ‘başörtüsü sorunun biz çözeceğiz’ dediler. Biz de referandumdan sonra ‘Bugünden tezi yok gel bu adımı atın’ dedik. Biz sözümüzü tuttuk. Ön şartlar koşmaya başladı. Bu bir özgürlüktür. Özgürlüğe ön şart mı konulur. CHP Genel Başkanı bir tarafa, milletvekilleri, grup başvekilleri bir tarafa çekiyor. Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.”


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