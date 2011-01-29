Erdoğan'dan CHP'ye: Eşkıya mısınız siz?

T24 -

Burdur'da toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, bazı CHP'li milletvekillerinin halkı direnmeye çağıran bildirisine değindi. "Böyle bir sorumsuzluk, böyle ber düşüncesizlik olur mu?" diye soran Erdoğan, şunları kaydetti:





"Siyasi parti, milletvekili bu kadar sağduyudan uzak olabilir mi? Bir Genel Başkan partisi üzerinde, milletvekilleri üzerinde, bu kadar kayıtsız bilgisiz olabilir mi? Siyasi parti değil, sanki yol geçen hanı. Sabah erken kalkan bildiri yayınlıyor. Her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Birinin söylediği diğerininkini tutmuyor. Partisine sahip çıkamayan, partisinde disiplini, üslup birliği sağlayamayan bir genel başkan Türkiye'ye ne verebilir? Sonra sokak sokak, mahalle mahalle direnmek ne demek? Eşkıya mısınız siz? Ne zamandan beri eşkıyalık anarşi CHP'nin politikası haline geldi? Seçimlere 5 ay kaldı. AK Parti'yi hazmedemiyorsanız, sandıkta mücadele edersiniz. Bunca yıldan sonra CHP yönetimine demokrasi, hukuk dersi mi vereceğiz? CHP yöneticilerinin sorumsuz davranışları başlı başına demokrasisi sorununa dönüşmektedir."





Bu tahrik siyasetini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de de gördüğünü ifade eden Erdoğan, "MHP'li kardeşlerime de sesleniyorum. Bu ülke ne çekerse tahrik siyasetinden çeker. Bu genel başkanlara onların diliyle konuşmamaya gayret edeceğim. Tahrik siyasetine aynı dille cevap vermemeye gayret edeceğim. Biz tahrik siyasetinin acı örneklerini geçmişte çok yaşadık. 80 öncesinde Kahramanmaraş'ta, Çorum'da meydana gelen acı olaylar bu zihniyetin bu tarz tahriklerin ürünüdür" dedi.





Erdoğan, bunların gücünün siyasi rakipleriyle mücadele etmeye yetmeyeceğini ifade ederek, şöyle devam etti:





"Benim vatandaşım, kendisini tahrik edenlere, tezgaha çekmek isteyenlere, sokakları ateşe vermek isteyen sorumsuzlara zerre kadar pirim vermiyor. Neymiş yargı siyasallaştırılıyormuş, yargı kuşatılıyormuş. yargı siyasallaşmıyor, yargı kuşatılmıyor. Yargı AK Parti'nin kontrolüne geçmiyor. Tam tersine yargı milletin yargısı haline geliyor. Yargı CHP'nin tahakkümünden kurtuluyor.





CHP Genel Başkanı'ndan bu sorumsuz, bu insafsız bu ürkütücü bildiri karşısında derhal bir açıklama bekliyorum. Bu milletvekiliyle ilgili ne yapacağını, nasıl bir karar vereceğini, ne söyleyeceğini, demokrasi adına merakla bekliyorum. Burdurların güzel bir sözü var, güttüğü 3 keçi. Islığı dağı taşı deldi geçti. Bunlara 3 keçi verseniz, 3 teke verseniz inanın güdemezler. Ama kuru gürültü yapmak konusunda da inanın kimse bunların ellerine su dökemez."



