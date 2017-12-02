Erdoğan'dan "çevreye duyarlı kent" talimatı; şehirlerde binalara 5+1 sınırı geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni dönem belediyecilik anlayışından hareketle bundan sonra yapılacak binaların 5 artı 1 esasına göre yapılması talimatı verdiğini, buna uyulmasını yakından takip edeceğini söyledi. Erdoğan, partisinin son Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, “belediyecilik ve çevre” konulu sunumu dinledikten sonra, “Bizim en büyük sorunumuz bu işte. Çevreye duyarlı, kentler olması için çok talimat verdim. Özellikle İstanbul ve Ankara belediye başkanlarını çok uyardım. Maalesef ‘haklısınız efendim’ demelerine rağmen hiçbir şey değişmedi. Geçmişte, Çevre Bakanlığı’nın da çok ihmali olmuş” dedi.

Belediye uyarıları

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre toplantıda, şehircilik anlayışı ve çevreye duyarlı kentlerle ilgili brifing verildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı belediye başkanlarının görevden alınmasında önemli bir başlık olan çarpık kentleşme ve imar izinleri konusunu açtı. Erdoğan, bu konuda özellikle İstanbul ve Ankara’da ciddi sorun olduğunu, tüm uyarılarına rağmen sonuç alınamadığını bir kez daha dile getirdi. Yeni dönemde daha farklı bir belediyecilik görüleceğini anlatan Erdoğan, bununla ilgili özetle şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

İki kente kızdı

“Bizim en büyük sorunumuz bu işte. Çevreye duyarlı, kentler olması için çok talimat verdim. Özellikle İstanbul ve Ankara belediye başkanlarını çok uyardım. Maalesef ‘tabi efendim haklısınız, gereğini yapacağız’ demelerine rağmen hiçbir şey değişmedi. İstanbul’da o binaların tıraşlanması konusunda zamanında çok söyledim. ‘Gereğini yapıyoruz’ dediler, ortada bir şey yok. O dönem, Çevre Bakanlığı’nın da çok ihmali olmuş. İzinlerle ilgili çok uyarılarım oldu. Ama bakıyorsunuz değişen bir şey yok. Her yerde çok katlı binalar. Şimdi, Çevre Bakanımız Mehmet Özhaseki’yle konuştuk. Bundan sonra izni verilecek binaların 4 artı bir olmasını istedim. ‘Tüm Türkiye’de tüm belediyelerde bu sınırlar aşılmasın’ dedim. Sonra bakan bey bana geldi. Müteahhitlik açısından 4 artı birin kurtarmadığını söyledi. Sonra 5 artı bir olarak anlaştık. İzleyeceğim, bakalım neler olacak? Bunlara bir daha müsaade etmeyeceğim, takipçisi olacağım. Şimdi yeni göreve gelen belediye başkanlarını da uyardım. Mustafa’yla (Tuna) konuştum, göreceksiniz neler yapacak? Bu tür binalarla ilgili gereği yapacak.”

Toplantıya katılanlar, özellikle İstanbul ve Ankara’da çevre ve imar sorunu olan, kentte çarpık yapılaşma izlenimi yaratan bazı binaların yıkımının söz konusu olacağını, buna ilişkin alınan kararların önümüzdeki günlerde görüleceğini söylediler.