Erdoğan'dan cemaate: Sülük bunlardan daha faziletlidir

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Denizli'de düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada Fethullah Gülen cemaati mensuplarına yönelik, "Ben diyorum ki gelin bunların dershanelerinden çocuklarınızı çekin alın. Çekin alın. Bunların okullarına gidiyorlarsa alın. Devletimizin okulları size yeter. Ya bunlar sülük gibi emdiler be. Ama sülük bunlardan faziletlidir ha. Sülük kirli kanı emer. Bunlar temiz kanımızı emdiler. Onun için çekin alın çocuklarınızı" dedi.

Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Denizli’nin Özay Gönlüm Meydanı'nda partililere seslendi. Kendisine ait olduğu öne sürülen ses kaydını montaj olarak niteleyen Erdoğan, “Birileri geliyor bize komplo düzenliyor. Bu komplonun arkasında neresi var. Pensilvanya’da bir zat var. 17 Aralık komplosunun fikir babası o" diye belirtti.

"Ya bunlarda zerre kadar itikadi noktada düşünme yok" diyen Erdoğan, "Sevgili Peygamberimizi Miraç’tan indirip kamyonete bindirip o şekilde arkasından gidiyorlar. Kendi televizyonlarında. Böyle bir şey olabilir mi ya. Çıkmış beddualar yapıyor. Ya bırakın bir Müslüman'ı bizim değerlerimizde, bizim inancımızda, bir Müslüman bir Müslüman'a değil her hangi bir insana dahi beddua etmez. Kardeşlerim, bedduaya lanet, duaya davet. Biz bundayız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Gazeteci Savaş Ay vardı ya merhum. Bir röportaj yapıyor. O zaman Türkiye’de daha kaçmamıştı Amerika’ya. Pensilvanya’ya daha kaçmamıştı. Türkiye’de idi. O yaptıkları röportajda Savaş Ay’a diyor ki, ‘Cebrail Türkiye’de parti kursa desteklemem’ çok enteresan. Bu kadar kibir şuursuzca maalesef gördüğünüz gibi haklı sınırları zorlayan ifadeler. Neden güya siyasete karşıymışlar da onun için. Bu zat çıkmış Türkiye’de hükümet devirmeye Türkiye’de fitne üretmeye çalışıyor. Bunlarda yalan var. Bunlarda takiye var. Bunlarda iftira var. Bunlarda fitne var. Bunlarda fesat var. “

"Tespihle, kasetle, ananasla kurulan tezgah buraya kadar. Biz bunlarla vaktimizi heba etmeyeceğiz. Biz bunların tuzaklarına düşmeyeceğiz. Bunların gündemlerine takılıp kalmayacağız. Bu 3 kafadarı komedi filmi izler gibi izleyecek, gülecek ama yolumuza devam edeceğiz. Denizli'de hem CHP hem MHP hem de bu paralel yapıya gönül vermiş kardeşlerim var. Kardeşlerim benim sizden bir ricam var. Nedir biliyor musunuz. Bende babayım. 4 tane evladım var. 2 kız 2 oğlan. Gençler, sizlerde özellikle bunu bilin. Ben diyorum ki gelin bunların dershanelerinden çocuklarınızı çekin alın. Çekin alın. Bunların okullarına gidiyorlarsa alın. Devletimizin okulları size yeter. Ya bunlar sülük gibi emdiler be. Ama sülük bunlardan faziletlidir ha. Sülük kirli kanı emer. Bunlar temiz kanımızı emdiler. Onun için çekin alın çocuklarınızı. Çünkü bunlar beddua seansları düzenliyorlar geceleri. Benimle ilgili. Eşimle, çocuklarımla ilgili. Tüm iktidarımızla ilgili. Bu olur mu ya. Bunlar bunu da yaptılar."