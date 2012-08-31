Erdoğan'dan çalışma arkadaşlarına: Hakkınızı helal edin

Başbakan Tayyip Erdoğan, 30 Eylül’deki kongre öncesinde son toplantısını önceki gün yapan AKP MKYK’da çalışma arkadaşlarıyla sürpriz bir armağan vererek vedalaştı.

hurriyet.com.tr'de Turan Yılmaz imzasıyla yayımlanan habere göre, MKYK üyelerine, “Küresel Barış Vizyonu” kitabını armağan eden Erdoğan, medeniyetler ittifakı süreci başta olmak üzere uluslararası toplantılardaki konuşmalarından Prof. Dr. Bekir Karlığa’nın derlediği kitabını, MKYK üyeleriyle birlikte eşlerinin adlarını da yazarak imzaladı. Söz alan MKYK üyeleri ise teşekkür ettikleri Erdoğan’a, “Hakkınızı helal edin” dedi. Erdoğan da teşekkür edip, “Helal olsun, siz de hakkınızı helal edin” yanıtını verdi.

Erdoğan toplantının sonunda ise MKYK üyeleriyle toplu fotoğraf çektirdi. Erdoğan’ın isteği üzerine yapılan fotoğraf çekimi sırasında bazı MKYK üyeleri, “Ne zaman böyle toplu fotoğraf çekilse o fotoğraftakilerin çoğu bir sonraki dönemde yer almayabiliyor” diye espri yaptı.

'Partiden olmayabilir'

Erdoğan, anket formu dağıttığı MKYK üyelerinden yeni MKYK’da yer almasını istedikleri isimleri bildirmelerini de istedi. “Parti üyesi olmayan isimleri de önerebilirsiniz” diyerek parti vitrini için yeni yüzler önerilmesini talep eden Erdoğan, önerilecek isimler arasında sadece Meclis komisyon başkanlarının olmamasını istedi. Erdoğan, bakanlardan ise isim önerilebileceğini söyledi.