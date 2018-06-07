Erdoğan'dan çağrı: Yastık altındaki dövizlerinizi, para ve altınlarınızı sisteme sokun, büyümeye katkıda bulunun

Döviz kurlarındaki yükselişe ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evinizde yastık altında tuttuğunuz dövizlerinizi, para ve altınlarınızı bankalara katılım şirketlerine yatırarak sisteme sokun ve ülkemizin büyümesine hep beraber katkıda bulunun" dedi. Ekonominin iyi bir durumda olduğunu savunan Erdoğan, “Bütçe açığımızdan borç stokumuza döviz varlığımızın borçları karşılama oranından bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranına büyüme rakamlarına kadar ekonomi ile ilgili ne kadar gösterge varsa hepsi de çok iyi bir düzeydedir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara Ticaret Odası’nın iftar programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin geçtiğimiz 16 yılda, ekonomi performansıyla dünya çapında bir model olduğunu söyledi. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalara değinen Erdoğan, “Son günlerde kurlar ve faizler üzerinden oynanan bir oyun ile ekonomimiz bir kez daha sabote edilmeye çalışılıyor. Türkiye’nin ne gelirlerinde ne giderlerinde ne borçlanmasında ne borçlarını ödemesinde en küçük bir sıkıntısı yoktur” dedi.

“Ekonomik göstergeler iyi düzeyde”

“Ekonomik göstergelerin iyi düzeyde olduğunu” savunan Erdoğan, “Tam tersine makro rakamlar açısından baktığımızda Türkiye, bırakın gelişmekte olan ülkeleri gelişmiş ülkelerin çoğunun ilerisinde bir fotoğrafa sahiptir. Bütçe açığımızdan borç stokumuza döviz varlığımızın borçları karşılama oranından bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranına büyüme rakamlarına kadar ekonomi ile ilgili ne kadar gösterge varsa hepsi de çok iyi bir düzeydedir” diye konuştu.

“Yunanistan batmış, kredi notunu yükseltiyorlar”

Yılın ilk çeyreğine ait büyüme rakamlarının açıklanacağını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

“İlk çeyrek büyüme rakamları açıklanacak göreceğiz bakalım Türkiye büyüyor mu küçülüyor mu? Ekonomimize göre değil ülkemiz aleyhinde oluşturulan havayı körüklemek için açıklamalar yapan kredi derecelendirme kuruluşları büyüme rakamlarımızı görünce bakalım mahcup olacaklar mı? Bunların derdi 24 Haziran. Acaba AK Parti’yi Erdoğan çökertebilir miyiz? Ama çökertemeyecekler başaramayacaklar. İhracatımız 36 milyar dolardan 166 milyar dolara rekor kırdı. Bu yıl hedef inşallah 40 milyon turisti ağırlayacağız. Öyle kredi derecelendirme kuruluşlarının verdikleri oranlarla bir yere gidemezler. Komşumuz Yunanistan’da bunlar batmış çökmüşler, sen onun notunu yükseltmekle kurtarıyor musun?”

“Kaynağa ihtiyaç var”

24 Haziran seçimlerinin ardından ekonominin yükselişe geçeceğini öne süren Erdoğan, “Seçimlerin hemen ardından bu konuda kolları sıvayacak gayret göstereceğiz. Tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Evinizde yastık altında tuttuğunuz dövizlerinizi, para ve altınlarınızı bankalara katılım şirketlerine yatırarak sisteme sokun ve ülkemizin büyümesine hep beraber katkıda bulunun. Biz varlık barışını bunun için çıkardık. Türkiye’nin kayıt dışı ekonomi ile yürütülmediğini ifade ediyoruz. Kaynağa ihtiyacı var. En büyük kaynak milletimizin, işadamlarımızın sanayi tüccarın kendisidir” ifadelerini kullandı. (DHA)