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Erdoğan: AB'nin Türkiye'ye yaptığı uygulama İslamofobiktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin mültecilere insanı ve ahlaki olmayan bir tavırla yaklaştığını ileri sürdü

25 Haziran 2016 01:11

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma kararını değerlendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin AB'ye 53 yıldır alınmamasının kaynağının İslamofobi olduğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tüm Sanayici İş Adamları Derneğince düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada İngiltere'nin AB'den ayrılma kararını, "Demokrasiye, milli iradeye saygıyı esas alan bir siyasi anlayışın mensupları olarak referandum sonuçlarının İngiliz halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Tüm dünyayla birlikte biz de referandum sonucunun 'evet' olarak çıkmasını bekliyorduk ama sonuç bu şekilde tecelli etti. İngiliz halkının verdiği bu kararı İngiltere ve Avrupa Birliği için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görüyorum" sözleriyle değerlendirdi.

 

"AB'nin Türkiye'ye yaptığı uygulama İslamofobiktir"

 

Erdoğan, Avrupa Birliği'ne yönelik, "Biz Avrupa Birliğini önemsedik ve bu yolda bir gayret ortaya koyduk ama hep bizi oyaladınız. Beraber müzakere masasına oturduğumuz kişilerle maalesef bizi ayırt ettiniz. İşte son olarak göçmenler konusunda takındığı insani ve ahlaki olmayan yaklaşım, Avrupa Birliğinin tutarlılığını ciddi şekilde tartışmaya açmıştır. Avrupa'da yükselen ırkçı ve İslamofobik akımlar ile -kimse demesin Avrupa İslamofobik değil. Hayır, işte ben söylüyorum- şu anda Türkiye'ye yapılan uygulama İslamofobiktir, onun için bizi almakta bunlar gecikiyorlar." eleştirisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"'İkircikli davranmayın' dedik, bunlarla bütün müzakerelerde hep şunu söylemişimdir. Alacaksanız, 'buyurun' deyin, almayacaksanız  'boşuna uğraşmayın, almayacağız sizi, bizi de yormayın, siz de yorulmayın' deyin. Ama hep aldattılar, dürüst davranmadılar. İşte şimdi buyurun İngiltere... Ne dedi? '3000 yılına kadar Türkiye giremez' dedi. Şimdi ne oldu? Hadi buyur bakalım, 3 gün bile dayanamadın bak...

İşte Amerika. Aynı şey orada. Şu anda adaylardan bir tanesi Müslümanlara vuruyor, vuruşturuyor. Sayın Obama burada Müslümanlardan yana tavır koyuyor, 'Böyle bir ayırım yapamazsınız' diyor ama diğer aday, Müslümanların Amerika'da olmasına adamın tahammülü yok. Bir de gelmiş burada bir yerde bir marka koymuşlar onun adına. O markayı aslında binasına koyanlar onu süratle kaldırması lazım. Ben de bir yanlış yaptım oranın açılışını yaptım."

 

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