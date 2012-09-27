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Erdoğan'dan Boyner'e: TÜSİAD'ın başındaki hanımefendiyi korkutma derdim yok

TÜSİAD Başkanı Boyner’in 'Başbakan’dan korkmuyorum' şeklindeki sözlerine Başbakan Erdoğan'dan yanıt geldi

27 Eylül 2012 13:06

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in “Başbakan’dan korkmuyorum” şeklindeki sözlerine cevap verdi. Erdoğan, "Benim de TÜSİAD’ın başındaki bir hanımefendiyi korkutma derdim yok, böyle bir seviyesizliğin içine girmem" dedi.

TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, vatandaşın Uludere ve Afyon'da yaşanan olayların sorumlularını bilmek isteyeceğini ve susmayacağını söylemesinin ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın  'o işine baksın' tepkisiyle karşılaşmıştı. Bu tepkinin üzerine Boyner, "zaman zaman aynı fikirde değiliz" dediği Erdoğan için,  "Başbakan'ın korkulacak insan olduğunu düşünmüyorum ve Başbakan'dan korkmuyorum" sözlerine Erdoğan, "Benim de TÜSİAD’ın başındaki bir hanımefendiyi korkutma derdim yok" dedi.

Başbakan Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV'de ortak yayınlanan "İskele Sancak Özel" adlı programda soruları yanıtladı.

TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in “Başbakan’dan korkmuyorum” şeklindeki sözlerinin sorulması üzerine Erdoğan şunları söyledi:

"Bir hanımefendinin benden korkup korkmamak yaklaşımı içinde olmasını doğru bulmam. Benim de TÜSİAD’ın başındaki bir hanımefendiyi korkutma derdim yok, böyle bir seviyesizliğin içine girmem. Ama kurumsal olarak bir yanlış içine girdikleri zaman gerekli yanıtı veririm. Nedir bu? O kurumu boykot ederim. Yaptığım budur. Ben hanımefendiyle de sizi korkutmak gibi bir aşağılık durumun içine girmem. Benim tavrım her zaman kurumsaldır. Kendilerini normalleşme içine sokmadıkları takdirde bu tavrım devam edecektir.”

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