Erdoğan'dan, bombalanan binaya ziyaret

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''barışın, sevginin, kardeşliğin egemen olduğu bir dünya için terlemek, bunun için mücadele etmek istiyorum'' dedi.

Başbakan Erdoğan, Libya Lideri Muammer Kaddafi ile yaklaşık 2,5 saat görüşmesinden sonra onuruna verilen yemeğe katıldı. Kaddafi, yemeğin ardından, Başbakan Erdoğan'ı çadırın girişine kadar gelerek uğurladı.

Erdoğan, daha sonra Libya Başbakanı Bağdadi Ali El Mahmudi ile birlikte 1986 yılında ABD tarafından bombalanan ve müzeye dönüştürülmüş olan binayı ziyaret etti. Erdoğan, saldırıda atılan bombaların parçaları ile bombalama yapan uçağın parçalarının bulunduğu binada yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra anı defterini imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

''Barışın, sevginin, kardeşliğin egemen olduğu bir dünya için terlemek, bunun için mücadele etmek istiyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum, ALLah yakınlarına da sabır versin.''