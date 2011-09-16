-Erdoğan'dan birlik çağrısı TAJOURA (A.A) - 16.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Sizler, artık dikta rejimlerine değil, halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini ortaya koydunuz. Geleceğin iktidarını siz, Libya'nın güzel insanları belirleyecek'' dedi. Başbakan Erdoğan, Türk bayrakları, Erdoğan posterleriyle donatılan Tajoura'ya gelişinde, yöresel kıyafetler içindeki atlılar tarafından karşılandı. Yüzlerce Tajouralı kadın ve çocuk da Türkiye ve Erdoğan lehine sloganlar attı. Tajoura caddelerinde ''Tajoura Sizi Selamlıyor'', ''Türk Kardeşlerimiz Hoş Geldiniz'' yazılı pankartlar açıldı. Daha sonra Başbakan Erdoğan'ın konuşma yaptığı cami önünde toplanan kalabalık, yine Erdoğan ve Türkiye lehine sloganlar attı. Başbakan Erdoğan, Tajoura'da, Libya Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkanı Mustafa Abdulcelil ile birlikte tarihi Murat Ağa Camisi'ni gezdi. Başbakan Erdoğan, camide Abdulcelil'e, Kur'an-ı Kerim hediye etti. Daha sonra Tajouralılara seslenen ve konuşmasına Arapça başlayan Başbakan Erdoğan, ''Geleceğin iktidarını siz, Libya'nın güzel insanları belirleyecek. Libya Libyalılarındır. Libya üzerinde yanlış hesap yapanlar kapıdan döner'' diye konuştu. Bir ve beraber olunması çağrısında bulunan Erdoğan, ''Gücünüz birliğinizde ve beraberliğinizdedir. Sakın, tefrikaya, ayrılığa düşmeyin. Gücünüz azalır. Gücünüz azalırsa tarihteki o güçler aynı oyunu oynar. 74 milyon Türk milleti adına sizleri selamlıyorum. Sayın UGK Başkanı Mustafa Abdulcelil, Başkan Yardımcısı Mahmut Cibril, ve UGK yöneticilerini tebrik ediyor, şehitlere rahmet, gazilere acil şifa diliyorum. El ele omuz omuza demokrasinin olduğu bir dünyayı birlikte inşa edeceğiz'' dedi. Başbakan Erdoğan, konuşmasını yine Arapça bitirdi. Erdoğan'a, konuşmasının ardından Mustafa Abdulcelil tarafından plaket verildi. Trablus'taki devrim ateşinin tetiklendiği kasaba olduğu belirtilen Tajoura, çok sayıda Türk kökenli Libyalı'yı da barındırıyor. Tajouralıların birçoğunun hala bazı Türk soyadlarını taşıdığı, belediye başkanının annesinin adının bile Fatma Türk olduğu kaydedildi.