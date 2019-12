-ERDOĞAN'DAN BİRLİK ÇAĞRISI BEYRUT (A.A)- 25.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin arka arkaya Suriye, Lübnan, Libya ve Ürdün ile vizeleri karşılıklı olarak kaldırdığını anımsatarak ''AB 'Schengen' diyor. Peki biz niye kendi aramazda bir benzerini rahatlıkla yapamıyoruz? Nedir bu anlamsızlık, nedir bu korku, nedir bu çekince? Bunu anlamak mümkün değil'' dedi. Başbakan Erdoğan, Arap Bankalar Birliği'nin Phoenicia İntercontinental Otel'de düzenlediği ''2010 Liderlik Ödülü'' törenine katıldı. Yaptığı konuşmada, ''2010 Liderlik Ödülü''nün verilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, bu ödülü almanın kendisi için önemli ve heyecan verici olduğunu vurguladı. Başbakan Erdoğan, ''Ancak bu ödülü Beyrut şehrinde, Doğu Akdenizin incisi, şehirlerin prensesi olarak tanımlanan Beyrut şehrinde teslim alıyor olmak beni ayrıca heyecanlandırıyor'' dedi. -VİZELERİN KALDIRILMASI- Erdoğan, son dönemde, Türkiye'nin arka arkaya Suriye, Lübnan, Libya ve Ürdün ile vizeleri karşılıklı olarak kaldırdıklarını anımsatarak, ''Hiç bir şey kaybetmedik. Hiç bir zararını görmedik. Hiç bir mahsurla karşılaşmadık. Tam tersine, aramızdaki bu vizelerin ne kadar anlamsız olduğunu, vizeleri kaldırınca çok daha net bir şekilde gördük'' diye konuştu. ''Biz, vizeleri kaldırmadık değerli arkadaşlarım, halklarımız arasındaki yüz yıllık hasreti kaldırdık. Halklarımız kucaklaşıyor'' diyen Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''İnsanlar akın akın birbirlerini ziyaret ediyor. İşadamlarımız serbestçe gidip geliyor, işbirliği imkanlarını geliştiriyor. Sadece bir ülke değil, bütün bir bölge, bütün bir bölgenin insanları hep birlikte kazanıyor, hep birlikte bu yeni dönemden istifade ediyor. AB 'Schengen' diyor. Peki biz niye kendi aramazda bir benzerini rahatlıkla yapamıyoruz. Nedir bu anlamsızlık nedir, bu korku, nedir bu çekince? Bunu anlamak mümkün değil. Şimdi bütün bunlardan kimse gocunmasın rahatsızlık duymasın. Hiç kimse, bu yakınlaşmayı, bu kucaklaşmayı, bu hasret gidermeyi farklı yerlere çekmeye kalkışmasın. Bizim bölgede yegane hedefimiz var. Biz, sadece ve sadece, bölgede barış istiyoruz, huzur istiyoruz, refah ve istikrar istiyoruz. Biz, Türkiye olarak, komşularla sıfır problem diyor, bunu tesis etmenin samimi mücadelesini veriyoruz. Türkiye, yönü Batı'ya dönük, Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakerelerini yürüten bir ülke. Türkiye, Müslüman kimlik ile Avrupalı değerlerin sentezinin mümkün olabileceğine inanan bir ülke. Ama bu, bizim, Doğu'ya, Güney'e, Asya, Afrika, Ortadoğu'ya sırtımızı dönmemizi gerektirmiyor. Elbette Suriye ile Irak ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması oluşturacağız. Elbette, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Türkiye arasında Dörtlü İşbirliği Konseyi oluşturduk, oluşturacağız. Bundan daha tabii ne olabilir?'' -ARAP İŞ ADAMLARINA TÜRKİYE'DE YATIRIM ÇAĞRISI- Aynı şekilde kriz sürecinde artan işsizliği de hızlı şekilde düşürmeye başladıklarını belirten Erdoğan, 2010 yılı ilk yarısında işsizlik oranının geçen yılın aynı dönemine göre hızla gerilediğini ve Ağustos ayında kriz öncesi seviyesine yaklaşarak yüzde 11,4 oranında gerçekleştiğini ifade etti. Başbakan Erdoğan, gelecek dönemde de bu eğilimin ekonomik büyümeye paralel olarak devam edeceğini öngördüklerini de dile getirdi. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''2008 yılı küresel finansal krizinin ana merkezi bankacılık ve finans sektörü. Bu açıdan, Türk bankacılık sektörünün güçlü sermaye yapısı, düşük kredi, kur ve likidite riski, krizin ekonomi üzerindeki olumsuz yansımalarını sınırlandırdı. Sıcak para akışını kontrol altına almak şart. Yani bunu kontrol dışı tutarsanız ondan sonra siz kontrole girersiniz. Sizin durumunuz daha felaket olur. Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke bankalarının sermaye yapıları küresel krizin etkisiyle bozuldu. Birçok banka iflas etti veya kamunun desteğiyle ayakta kalabildi. Ancak, küresel olumsuzluklara rağmen ülkemizde bankacılık sektörü herhangi bir devlet yardımı almadan güçlü sermaye yapısını devam ettirdi. Ülkelerin bankacılık sistemlerindeki sermaye yeterlilik oranı sıralamasında, Türkiye yüzde yirminin üzerinde sermaye yeterliliğiyle ilk sıralarda yer alıyor. Diğer yandan, bankacılık sektörünün verdiği krediler hızla büyüyor, karlılığı artıyor ve bankacılık sektörümüzün döviz kur riski şu anda bulunmuyor. Hiçbir bankanın döviz kur riski yoktur. Türkiye'ye inanan ve güvenen birçok yabancı yatırımcı gerek bankacılık gerek reel sektörde krize rağmen kar oranlarını korudular. Türkiye, uyguladığımız sağlam ekonomi politikaları sayesinde, yatırım ve iş imkanları açısından ciddi bir alternatif olduğunu bu süreçte göstermiştir. Özellikle uluslararası yatırımcılar, iç ve dış piyasalarda arz edilen ülkemiz varlıklarına artan şekilde talep gösteriyorlar. Ekonominin sağlam temellerinin bir sonucu olan bu artan talep, ülkemizin risk priminin de tarihi en düşük seviyelere inmesini sağladı. Kredi derecelendirme kuruluşlarının son değerlendirmeleri önem arz ediyor. Artık Türkiye ekonomisi özellikle bu krize karşı dayanıklı olduğunu göstermiştir, ispat etmiştir. Küresel krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin kısa soluklu olmasında 2002-2008 dönemindeki reformlarımız etkili oldu. Krize güçlü bir bankacılık sistemi ile giren Türkiye, finans sisteminde zafiyet yaşamamış ve bu yolla özel sektörün üzerine kurulabilecek ilave baskı önlenmiştir. Bu noktada, ben Arap sermayesine, gerek doğrudan yatırım gerek portföy yatırım olmak üzere davetimi burada bir kez daha yinelemek istiyorum. Küresel krizi başarıyla ve hızla atlatan Türkiye, önümüzdeki dönemde yatırımlar noktasında cazibesini daha da artırmış olacaktır. Özellikle fırsatı erken değerlendirenler ise bu süreçten mutlaka kazançlı çıkacaktır. Yatırım noktasında her türlü desteği, her türlü kolaylığı göreceğinizi ben sizlere garanti ediyorum.'' Arap iş adamlarını Türkiye'ye yatırım yapmaya davet eden Erdoğan, Başbakanlık'a bağlı olarak faaliyet gösteren Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın iş adamlarına her aşamada rehberlik etmekten çekinmeyeceğini ifade etti. -''ÇİLEK TARLALARINDAKİ ÇOCUKLARI KATLEDECEKSİN...''- ''Şimdi sen, Lübnan'a en modern uçaklarla, en modern tanklarla gireceksin, çocuk demeden, kadın demeden, sivil demeden, okul, hastane demeden bombalayacaksın, sonra da bizden susmamızı bekleyeceksin'' diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Sen, en modern silahlarınla, füzelerinle, misket bombalarınla, fosfor bombalarınla Gazze'ye gireceksin, okuldaki, oyun bahçesindeki, çilek tarlalarındaki çocukları katledeceksin, ondan sonra da bizden susmamızı bekleyeceksin. Sen, Akdeniz'de korsanlık yapacaksın, Akdeniz'de devlet terörü uygulayacaksın, benim 9 masum vatandaşımı, bebeklere mama götüren 9 kardeşimi hunharca katledeceksin, sonra da çıkıp bizden susmamızı bekleyeceksin. Susmayacağız. Var gücümüzle gerçekleri, var gücümüzle hakkı, hukuku haykıracak ve savunacağız. Şimdi diyeceksiniz ki, Sayın Başbakan, 'Biz burada, bankalar birliği toplantısı yapıyoruz. Toplantıda bu işleri konuşmanın ne anlamı var? Değerli kardeşlerim, hakkı, hukuku egemen kılmadıktan sonra, paranın pulun ne anlamı var. Eğer, hak egemen olursa para değer ifade eder, hak egemen olmazsa paranın hiçbir anlamı yoktur. Para değerini hakla kazanır. O zaman bir hukuk ilişkisi olur aksi takdirde olmaz. Biz bu coğrafyada korsanlık değil, adalet egemen olsun istiyoruz. Biz Ortadoğu'ya devlet terörü değil, barış egemen olsun istiyoruz. Biz bu bölgede çocuklar öldürülmesin, bu bölgeye refah, istikrar hakim olsun istiyoruz. Hiç kimse bunu başka yerlere çekmesin.'' -''YARIN TÜM DÜNYA BİZİM HAKLILIĞIMIZI ANLAYACAK''- Erdoğan, benzer şekilde NATO füze savunma sistemini istismar etmenin, bunu Türkiye'nin aleyhine bir kara propagandaya çekmenin mücadelesi içinde olanların bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Buradan özellikle soruyorum: NATO zirvesinde herhangi bir ülkenin adının tehdit olarak telaffuz edildiğini duydunuz mu? Oraya onu koydurtmadık. Tehdit ülke kavramını gördünüz mü? Hayır, göremezsiniz. Eğer, Türkiye orada veto hakkı varsa ki... Bir ülke veto hakkını kullanıyorsa ki, kullanma hakkı var. Türkiye'nin olduğu bir yerde bize kimse inanmadığımız bir şeyi yaptırtamaz. Füze savunma sistemi konusunda, bölge ülkeleriyle her an diyalog içinde olduk, her an istişarede bulunduk. Türkiye, hem kendi çıkarlarını hem de bölgenin çıkarlarını azami derecede gözeten, kollayan, savunan bir ülke olmuştur. Türkiye, altını çizerek ifade ediyorum, bunu özellikle bilmenizi istiyorum, barışın egemen olması için elinden gelen her türlü gayreti bu bölgede gösterecektir. İşte onun için, biz Karabağ demeye, Bağdat, Beyrut ve evet, Gazze demeye, Kudüs demeye devam edeceğiz. Ve barış adına seslendirmeye devam edeceğiz. Lübnanlı şair Halil Cibran'ın çok anlamlı iki dizesi var. 'Değerli kardeşlerim, şimdi ne söylüyorsam tek yürekten, yarın söylenecektir binlerce yürekten'' diyor Cibran. Biz hakkı söylediğimiz, biz hukuku savunduğumuz, biz tahriklere rağmen adaletten şaşmadığımız sürece, biliniz ki, yarın tüm dünya bizim haklılığımızı anlayacak, vicdanının sesine kulak vererek, zulme karşı tek yürek olacaktır.'' Konuşmaların ardından Erdoğan'a ödülü, Arap Bankalar Birliği Başkanı Adnan Yunus tarafından verildi.