Erdoğan'dan Beki'ye: Bu adamlardan bize bir şey olmaz, TV 24'e çıkarmayın!

Başbakan Tayyip Erdoğan ile gazeteci Akif Beki arasında geçtiği öne sürülen ses kaydı internette yayımlandı. Başçalan isimli hesabın yayımladığı ses kaydındaki iddiaya göre Erdoğan, Kanal 24'te yayınlanan bir programa müdahale ediyor.

Türkiye'yi gündemine oturan ses kayıtlarına bir yenisi daha eklendi. Artı Bir televizyonunda yayımlanan, Başbakan Erdoğan ile Akif Beki arasında geçtiği öne sürülen ses kaydında, Erdoğan'ın Ali Bayramoğlu, Hasan Cemal ve Okay Gönensin'in Kanal 24'de çıkmasından yakındığı iddia ediliyor.

Cumhuriyet ve Sözcü'nün de aralarında bulunduğu bazı gazetelerde de yayınlanan ses kaydındaki iddiaya göre "Siyaset 24" isimli programı izlediğini dile getiren Erdoğan, "Garip garip şeyler var. Hasan Cemal gibi adam çelişkide bulunuyor. Partisi kapatılıyor diyor, partisi kapatılan bir adamın, partilerin kapatılmaması için bir Anayasa değişikliği getirdiğimiz zaman niçin oy vermediler..." diyor.

Erdoğan'a atfedilen ses kaydında, "Burada bakıyorsun bir tarafta Mustafa Karaalioğlu, öbür tarafta Ali Bayramoğlu, Hasan Cemal, Okay Gönensin... Ben anlamıyorum nasıl böyle bir tablo oluşturuyorsunuz, hayret ediyorum ya" ifadelerini kullandığı iddia ediliyor.

"Bizim Mustafa ben şeyi takip edemedim Başbakan'ım, tamponu aldırdığım için televizyon çok bakamadım" yanıtını aldığı öne sürülen ses kaydında Erdoğan, "Tamam da kardeşim biz buralarda ağırlıklı olarak kendi sesimiz olmuyoruz hala. Ben bunu size anlatamıyorum ya. Bu adamlardan bize bir şey olmaz ya" diye çıkışıyor.

Mustafa Karaalioğlu'nu kastederek, "Mustafa şu anda onların yanında eziliyor. Bu üçü onu orada topa tutuyor adeta" dediği öne sürülen Erdoğan, "Ben burada kendi kendime kahroluyorum böyle şey mi olur?" diyor.