T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan: Bazı emekli generaller geldikleri ocağa ihanet ediyor

Başbakan Erdoğan, BDP'li vekillerin önünde iki tercih bulunduğunu belirterek, "Ya Kandil ya TBMM. Eğer Meclis diyorsan gel mücadeleni Meclis'te ver" ifadesini kullandı

08 Eylül 2012 18:43

Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olduğu cephanelik patlamasıyla ilgili olarak televizyonlarda açıklama yapan emekli askerleri eleştiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Bazı emekli generaller geldikleri ocağa ihanet ediyor" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çayırbaşı Tüneli ile 20 kavşak ve yolun açılış töreninde konuştu.

Başbakan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'daki cephanelik patlamasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Ayfonkarahisar'daki patlamayla ilgili televizyonda yorum yapan eski generallerin yaptığı açıklamaları eleştiren Başbakan Erdoğan, "Bazı emekli generaller geldikleri ocağa ihanet ediyorlar. Bu ahlaki ve vicdani değildir" dedi.

Afyon'da 25 askerin şehit olduğu cephanelik patlamasıyla ilgili medyada yer alan haberleri de eleştiren Başbakan Erdoğan, "Bazıları 1-2 saatte netice bekliyor. Sürekli tahrik ediyorlar. Bunlar ne kadar vurabiliriz, derdindeler" şeklinde konuştu.

 

Tabela partisi olmayın

 

Başbakan Erdoğan, ''CHP'ye, MHP'ye sesleniyorum. Gelin Sivas'ın ötesinde teşkilatlarınızı ayağa kaldırın, çalışsınlar, halkın arasına karışsınlar. Diyorum ki; tabela partisi olmayın, halkın arasına karışın. Orada sadece AK Parti olmamalı, siz de olmalısınız. Orada beraber demokrasi mücadelesi verelim, demokrasiyi birlikte güçlendirelim. Teşkilatı çalıştıracaksınız, sürekli... Bu süreklilik kazanırsa o zaman göreceksiniz ki, terör örgütü ve onun uzantısı, bu ülkede ciddi manada kan kaybedecektir'' diye konuştu.

ETİKETLER

Erdoğanbdptbmmkandiltercihchpmhp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24