Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olduğu cephanelik patlamasıyla ilgili olarak televizyonlarda açıklama yapan emekli askerleri eleştiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Bazı emekli generaller geldikleri ocağa ihanet ediyor" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çayırbaşı Tüneli ile 20 kavşak ve yolun açılış töreninde konuştu.

Başbakan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'daki cephanelik patlamasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Ayfonkarahisar'daki patlamayla ilgili televizyonda yorum yapan eski generallerin yaptığı açıklamaları eleştiren Başbakan Erdoğan, "Bazı emekli generaller geldikleri ocağa ihanet ediyorlar. Bu ahlaki ve vicdani değildir" dedi.

Afyon'da 25 askerin şehit olduğu cephanelik patlamasıyla ilgili medyada yer alan haberleri de eleştiren Başbakan Erdoğan, "Bazıları 1-2 saatte netice bekliyor. Sürekli tahrik ediyorlar. Bunlar ne kadar vurabiliriz, derdindeler" şeklinde konuştu.

Tabela partisi olmayın

Başbakan Erdoğan, ''CHP'ye, MHP'ye sesleniyorum. Gelin Sivas'ın ötesinde teşkilatlarınızı ayağa kaldırın, çalışsınlar, halkın arasına karışsınlar. Diyorum ki; tabela partisi olmayın, halkın arasına karışın. Orada sadece AK Parti olmamalı, siz de olmalısınız. Orada beraber demokrasi mücadelesi verelim, demokrasiyi birlikte güçlendirelim. Teşkilatı çalıştıracaksınız, sürekli... Bu süreklilik kazanırsa o zaman göreceksiniz ki, terör örgütü ve onun uzantısı, bu ülkede ciddi manada kan kaybedecektir'' diye konuştu.