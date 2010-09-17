-ERDOĞAN'DAN BDP'YE SERT YANIT İSTANBUL (A.A) - 16.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BDP'nin talebi üzerine bugün kendilerine randevu verildiğini belirterek, ''Fakat randevu saatinden önce ne yazık ki (Hakkari'deki mayın patlaması) bu olay gerçekleşti'' dedi. Daha önce Ahmet Türk'ün döneminde de randevu talebi geldiğini belirten Erdoğan, ''O zaman da 13 vatandaşımızı yine şehit etmişlerdi. Bunun olduğu dönemde o 13 vatandaşımızla ilgili de orada adres gösteriyorlar beyefendiler. O dedikleri adreste onların söyledikleri gibi bir şey ortaya çıkmadı. Kim çıktı? Bölücü terör örgütü çıktı ardında. Burada da yöntem aynı, oyun aynı. Bunları artık biliyoruz, alıştık ve şu anda Hakkari'de yapılanlar farklı şeyler değil'' şeklinde konuştu. Erdoğan, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Hakkari'deki mayın patlamasına ilişkin BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan ilginç bir açıklama geldi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Başbakan, Demirtaş'ın açıklamasının her şeyden önce kendileri bakımından talihsiz bir açıklama olduğunu söyledi. Erdoğan, ''Hakkari ilinin yaşadıkları, benim oradaki il başkanımdan tutunuz, ilçe başkanlarına varıncaya kadar arkadaşlarımın aldığı tehditlerin arkasında kimlerin yattığı bellidir. Bu tehditleri alan arkadaşlarım ve bu tehditleri yapanların kimlerle de dayanışma içerisinde olduğu bellidir'' diye konuştu. Öncelikle BDP Genel Başkanı Demirtaş'a buradan bir çağrıda bulunduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan, ''Bu çağrı şudur; bakınız anayasa değişikliği ile ilgili paketi boykot ettiler, olmadı. İstedikleri sonucu alamadılar. Bu paketin içinde çocukların istismarının engellenmesine yönelik anayasa güvencesi var. Bu çok açık ortadayken bu defa okullar açılırken çocukların istismarına yönelik bir adım daha attılar ki, anayasa ile ilgili olarak yeni dönemde bu bir anayasa suçudur. Çok açık net demokratik bir parlamenter sistem içinde yer alan bir siyasi parti bu tür bir adımın içerisinde olamaz'' şeklinde konuştu. -OKULLARIN BOYKOT EDİLMESİ- Okulların boykot edilmesi konusuna da işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti: ''Şimdi düşünebiliyor musunuz, okula başlayacak çocukları okula göndermemenin kararı içerisinde. Neymiş, 5 gün okulları boykot edeceklermiş. Bu da anayasal anlamda bir suç teşkil ediyor. Hani barış istiyordunuz siz, hani barışın güvercinleriydiniz? Bu nasıl barışın güvercini? Buradan özellikle Güneydoğu bölgesindeki halkıma sesleniyorum: Bu oyuna gelmeyeceklerini biliyorum. Ama şunu tekrar hatırlatıyorum. Bakın, Hakkari'de bir olay yapılmıştır, bombalanmıştır. Okul bombalanır mi? İşte bu zihniyet bombalar. Pansiyonlar bombalanmıştır. Yahu çocuklarımız orada. 3 tane okulu bombalıyorsunuz, tarumar ediyorsunuz ve okullar belki de yetişemeyecek bu eğitim-öğretim yılına. 2 tane pansiyonu, yurdu aynı şekilde kundaklama yoluna gidiyorsunuz. Nasıl bir demokrasi mücadelesi bu, nasıl bölgede barış isteme arzusu bu? Oraya sırtını dayayarak bölgede otorite tesis etme gayreti içinde olanlar er geç yalnız kalacaklardır. Bunu bilmeleri lazım.''