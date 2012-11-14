Erdoğan'dan BDP'ye: Öcalan'ın heykelini dikecek kaide bulamazsınız

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın “Öcalan’ın heykelini dikeceğiz” sözlerine tepki gösteren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Kalp taştan olunca ruh da böyle beton hayali görür. Bu millet, yeni bir CHP zihniyetine, faşizm dalgasına izin vermez. Heykel değil bu topraklarda kaide bulamazlar” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İl Başkanları Toplantısı’nda konuşma yaptı.

Başbakan Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle;

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniveriste açılışında anlattığım Rizeli çocukların yoksulluğunun sebebinin CHP olduğunu biliyor.

CHP Genel Başkanı, ne kendi kişisel tarihini ne de CHP'nin tarihini konuşamaz. Zira her ikisinde de Dersim var. Her ikisinde de Dersim'le yüzleşmek zorunda. Zalim CHP ile mazlum Dersim arasında bir tercih yapmak zorunda ama işte bunu yapamıyor. İşte asıl patolojik vaka budur.

CHP Genel Başkanı, Dersim'le CHP arasında bir reddi miras tercihi yapmak zorunda kalmış ve Dersim'i reddetmiştir, onun üzerine örtmüştür, onu unutmuştur ama onunla da devamlı geçinmektedir.

'Biz böyle bir köksüzlük içinde değiliz'

CHP Genel Başkanı, Seyit Rıza’nın izinden gitmek yerine işbirlikçilerle Dersim’in üzerini örtmeyi tercih etmiştir. Biz böyle bir köksüzlük içinde değiliz.

CHP’nin tek parti döneminde sadece İstanbul’da yüzlerce cami yıkıldı. Yüzlerce tarihi eser tahrip edildi. İstanbul Belediye Başkanı olduğum dönemde 3 emsalin üzerine çıkılamayacağı talimatını verdim, öyle oldu.

Sağcı ve muhafazakar partiler tarafından da bu yıkımları yaşadık. Yol açmak bahanesiyle tarih yok edildi. Biz Taksim’de olduğu gibi yıkılan tarihi yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Taksim’de ilk karşımıza çıkan CHP ve CHP zihniyeti oldu. Ne yazarsanız yazın, Taksim tarihi tekrar tarihi ve ruhuyla buluşturuyoruz, buluşturacağız. 15 milyonluk kentin meydanı yok.

'BDP, Doğu'nun CHP'si olma yolunda emin adımlarla ilerliyor'

Bakın dün BDP'nin eşbaşkanı çıktı; bölücübaşının heykelini dikeceklerini söyledi. İşte bunlar sadece böyle beton dökerler. Kalp, taştan olunca ruh da işte böyle beton hayali görür. Dünyanın her yerinde diktatörlerin heykelleri yıkılırken bunların aklı sadece heykel dikmeye yetiyor. Bunu defalarca söyledim. BDP, Doğu'nun Güneydoğu'nun CHP'si olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Heykel olayına da girdiler fark tamamen ortadan kalktı. Bu millet, yeni bir CHP zihniyetine, faşizm dalgasına izin vermez. Heykel değil, bu topraklarda kaide bulamazlar.

Her ilçesinin bütçesi olacak, güçlenecek. Büyükşehir belediyeleri de hizmet taşıyacak. Birçok yerde çöpler çöp araçlarıyla değil, bulabilirse traktörlerle toplanıyordu. Biz bu yeni düzenlemeyi pilot bölgeler İstanbul ve Kocaeli’nde denedik. Acemi değiliz. Asıl olan hizmet mi? O beldenin verdiği hizmetin artık daha fazlasını alacak.

Nüfusun yüzde 5’i belediyede memur olarak çalışan belediyeler var. Bizi böyle aldattılar, kandırdılar. Bu belediyelerde siyasetten başka bir şeylerden bahsedilemez. Çalışanların maaşlarını bile ödeyemiyorlar. 30 trilyon borcu olan belde belediyeleri var. Yanlışın en doğrusu en kısa yoldan yanlıştan dönmektir. Biz bunu sağlıyoruz.

Köylerde 5 yıl süreyle belediye harç ve vergileri alınmayacak. Büyükşehirlerin bütçe payı artırılıyor.

Biz şark kurnazlığı yaparak seçim kazanmadık. Her seçimde tek enstrümanımız var o da hizmettir.