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Politika

Demirtaş: Öcalan'ın heykelini dikeceğiz

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaptığı konuşmada "Biz bu meydana Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz heykelini" dedi

13 Kasım 2012 17:10

Uzun bir araç konvoyu ile Mardin'in Kızıltepe ilçesine giden BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ı kalabalık bir grup karşıladı. Gruptakiler alanda, "Zindan direnişini selamlıyoruz" pankartı ve "Şov değil ölüm orucu", "Zindan direnişçilerinin talepleri taleplerimizdir" dövizleri açtı.

PKK bayrakları ve Abdullah Öcalan'ın resimlerini açan gruba yönelik konuşan Demirtaş, "Alana gelmeden önce bir müdahale olmuş, demişler ki; 'Öcalan posterini asamazsınız.' Onu diyenlere açıkça sesleniyoruz; Kürtlerin katili Kenan Evren’in heykelini dikebiliyorlar da, bir halk önderinin posterini mi açamaz. Siz ne diyorsunuz be, Biz bu meydana Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz heykelini. " diye konuştu



Erdoğan'ın sözlerine yanıt



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açlık grevi eylemleri için "Şov yapıyorlar, şantaj yapıyorlar" açıklamalarına da sert tepki gösteren Demirtaş, "Kürt halkının özgürlüğü için canını veren arkadaşlara 'şov yapıyorlar, şantaj yapıyorlar' diyenlere Kızıltepe Meydanı'ndan sesleniyoruz, eğer şov, şantaja, yemeğe sevdalı olsaydık, senin gibi Başbakan olurduk, konforlu olurduk, ama biz bunu seçmedik. " dedi.

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Selahattin DemirtaşAbdullah ÖcalanKenan Evren

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