-Erdoğan'dan BDP'nin iddiasına yanıt TBMM (A.A)- 31.01.2012 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "(BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Irak sınırındaki operasyon için kendisinin emir verdiği iddiası) İşte bu tarz siyaset; seviyesiz, ahlaksız siyasettir. Bu cahilce ithamlar, BDP'nin kimlik bunalımını gizlemeye yetmez" dedi. Partisinin Grup Toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan'ın öne çıkan mesajları şöyle: -Türkiye hiç bir mezhebin karşısında da değildir, arkasında da değildir. Hiç kimsenin içişlerinde gözümüz yok. -Biz kalemin kılıcı kestiğine inanan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Dün bu böyleydi, yarın da bu böyle olacak, böyle olmalı. Bölgedeki her ülke Türkiye'den emin olsun. Türkiye, bir güç mücadelesi içinde değildir. -Bugün Fransa konusuna girecek değilim o konuya bugün Fransızım. O süreç henüz sonuçlanmadı, takip ediyoruz. O teklifin arkasında gerçekleri önümüzdeki günlerde sizinle paylaşacağım. -Avro bölgesinde eksi büyüme beklenirken biz bu yıl da büyümeye devam edeceğiz. Tabii ki tedbiri elden bırakmayacağız. -(Böyle bir dönemde yatırım yaparsak ne olur) diye korkanlar var. Bereket olur, başka bir şey olmaz. -2011 yılında açılan şirket sayısı 54 bine ulaşırken kapananların sayısı 14 bindir. 2011'de 594 bin otomobil satıldı. -2011'de ülkemizi ziyaret eden turist sayısı 31 milyona, turizm geliri ise 23 milyar dolara ulaştı. -Siyasetin limanı ahlaktır. Yalan, iftira ve hakaret siyasetin bir unsuru olamaz. -(BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Irak sınırındaki operasyon için kendisinin emir verdiği iddiası) İşte bu tarz siyaset; seviyesiz, ahlaksız siyasettir. Bu cahilce ithamlar, BDP'nin kimlik bunalımını gizlemeye yetmez. -(BDP'ye) Biz sizi siyasette muhatap aldık ama siz dağa sormadan, İmralı'ya danışmadan hiç bir adım atamadınız. -Kimsenin güvenlik güçlerinin motivasyonunu kırmasına izin vermeyeceğiz. BDP'nin cahilce iddialarının ötesinde daha büyük bir vahamet var. CHP Genel Başkanı da BDP'nin ahlak dışı iddiasına sahip çıkıp, bu iddiayı tekrarladı. CHP o kadar acziyet içinde ki BDP'nin peşine takılıp gitmekten hiç gocunmadı. Lokomotif BDP, vagonu da CHP imiş. Bu tren artık hangi istasyona gider.