Erdoğan'dan Baykal'a destek

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor. İşte konuşmasından satır başları:



Öğretmenlerin sorunlarını çözmek için gerekenleri yaptık, yapıyoruz.



İktidara geldiğimizde dört önceliğimiz olduğunu söyledik. İlki eğitimdi.

Yeni öğretmen kadroları açtık, 130 bin yeni derslik yaptık, 133 bin kadrolu öğretmen, 50 bin sözleşmeli öğretmen atadık. Öğretmenlerin maaşlarını iyileştirdik. Maaşlarda yüzde 66 iyileştirme yaptık. Yeni sosyal haklar getirdik.

79 yeni öğretmenevi yaptırdık. TOKİ, 3 bine yakın öğretmeni ev sahibi yaptı.

Öğretmen atamaları konusunda spekülasyonların önüne geçen bir sistem kurduk.

Öğretmenleri sınıflandırdık ve bu mesleği yeniden cazip hale getirdik.



11 Kasım'da İzmir'de İtalya Başbakanı ve beraberindeki heyetle görüştük.

İki ülke arasında her konuda bir muhasebe yaptık, tüm konuları görüştük. Her yıl dönüşümlü olarak Türkiye-İtalya zirvesi yapacağız. Bunun ilkini İzmir'de yaptık.

İtalya ile daha çok işbirliği yapacağız, daha çok ticaret yapacağız.



Türkiye krizi en az zararla atlatacaktır.

Açıklanacak paketi tüm taraflarla görüşüyoruz, görüştükten sonra paketi açıklayacağız.

Puslu havaları sevenler var. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını koruma görevimiz var.

Krizi fırsata dönüştürecek primi kimseye vermeyeceğiz.

Bu krizi biz çıkarmadık. Bu krizin kaynağı AKP hükümeti değil, ABD ve Avrupa'dır. Oradan esen rüzgar bizi de etkiliyor. Bunu biz çıkarmadık. Ama en az bizi etkileyecek.



Küresel ekonomiden kopmamak lazım. Bunun için ortak bir hareket şart. Bu ortak dayanışmayla krizin etkileri azaltılacak, sıkıntılar çözülecek.



Son bir haftada Ankara'da önemli görüşmeler yapıldı.

Türkiye kısır çekişmelerden, sanal gündemlerden birşey kazanamadı.

Bizi polemiklerin içine çekmeye çalıştılar, aldırmadık.

Türkiye'nin tüm aktörleri bu ülke için çalışmalıdır.



Dar gelirli, işi olmayan vatandaş, kaymakamlığa git müracaat et, sosyal yardımlaşma fonu senin yardımına gelecektir.

Yardımlar sürecek.

Yardımlar AKP yandaşlarına yapılıyor iddiası doğru değil.

İnsanın olduğu her yere hizmet götüreceğiz, su gidecek, yol gidecek.



Şimdi yeni bir açılım yapıyorlar. Eğer bu asil bir hareketse bunları kutlarım. Bu bir uyanıştır. Türkiye'yi gerçekleriyle tanımaya başladılar. bu güzel bir gelişme. türkiye'yi doğru şekilde anlamaya başladılar. O rozetlerin takılması güzel bir gelişme. Bu değişimin arkasında olumlu gelişmeler görmek istiyorum. Yıllardır farklı giyim tarzının, farklı yaşam tarzının olduğunu nihayet gördüler, anladılar. Olumsuz çıkışlar olacaktır ama genel başkan buna direnmeli, o zaman bir çok sorun çözülecektir.