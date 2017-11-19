Erdoğan’dan, Bayburt ve Gümüşhane’ye havaalanı müjdesi (4)

\'İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE YAPACAĞIZ\'

Türkiye\'ye yönelik 2013 yılından itibaren gözle görülür, siyasi, diplomatik, ekonomik hatta askeri taarruz başladığını ifade eden Erdoğan şöyle konuştu:

\"Başımıza gelenler birazda bundan geliyor. \'Haddinizi bilin. Ne demek yani ilk 10\'a gireceksiniz. Biz size müsaade ettik mi?\' işte bundan rahatsız oluyorlar. Türkiye kendi uçağını yapacak, SİHA\'sını, İHA\'sını yapacak. \'Yapamazsınız biz size vereceğiz\' Yapacağız, yapacağız, isteseniz de istemeseniz de yapacağız. Yaptık ve yapıyoruz. Dikkat edin 2010 yılından sonra özelikle de 2013 yılından itibaren ülkemizde gözle görülür, bir siyasi bir diplomatik, ekonomik hatta askeri taarruz başlamıştır. Bizi 17-25 Aralık gibi sofistiki operasyonlarla, Gezi gibi toplumsal tahriklerle, Çukur eylemleri gibi bölücü provokasyonlarla, DAEŞ saldırıları gibi sinsi yöntemlerle durduramadıklarını görenler işi 15 Temmuz\'a kadar vardırdılar. FETÖ davalarında da görüyoruz ki, bu yapı öyle bir kurgulamış ki, bu örgütün bizim insanlarımızın eseri olması mümkün değil. Tabanı ibadet, ortası ticaret tavanı ihanet. Böyle bir yapı. Tıp ki bir matruşka gibi açtığınız kapının ardından yeni bir kapı çıkıyor. Tıp ki bir labirent gibi girdiğiniz hiç bir yol sizi faillere götürmüyor. Bu karmaşık yapı bize FETÖ\'nün gerçek amacını bize çok daha iyi anlatıyor.\"

\'FETÖ NEYSE DAEŞ O DUR\'

DAEŞ, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerinin aynı fabrikada üretildiğini kaydeden Erdoğan şunları söyledi:

\"Burada bir kez daha ifade ediyorum. DAEŞ neyse PYD o dur. PYD neyse FETÖ o dur. FETÖ neyse DAEŞ o dur. Hepsi de aynı fabrikada üretilmiş sadece ambalajları ve etiketleri farklı. Her şey gün gibi ortadadır. Kimse kusura bakmasın Cumhuriyet döneminde defalarca yapılan bir hatayı biz bugün tekrarlamayacağız. Kendi ikbalimiz uğruna ülkemizin ve milletimizin geleceğini heba etmeyeceğiz. Tehditlere boyun eğip istiklalimiz ve istikbalimizi tehlikeye atmayacağız. Milletle ya adam gibi yaşayacağız ya da adam gibi mücadelemizi verip neticesine katlanacağız. Terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlarda 15 Temmuz\'da verdiğimiz şehitlerimize, bu uğurda gazi olan kahramanlarımıza olan borcumuzu başka türlü ödeyemeyiz. AK Parti\'nin millete olan sorumluluğu seçime kadar değil kıyamete kadardır. Bunun için her seçim bizim için bir imtihandır. Ülkemizin içinden geçtiği kritik dönemde 2019 seçimlerine çok daha fazla önem vermemizi gerektiriyor.\"

Kongrenin ardından Erdoğan Gümüşhane Valiliği ve Belediye Başkanlığı\'nı ziyaret etti.



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