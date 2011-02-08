-ERDOĞAN'DAN BATUM'A SUÇ DUYURUSU TBMM (A.A) - 08.02.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Silahlı Kuvvetlerine yönelik, 'kartondan bir kağıtmış', 'ABD içini oymuş' diye orduyu adeta Amerika'nın yönetimine vermiş bir havada gösterme anlayışı, bir suçtur. Şu anda da Zonguldak böyle bir işi başlattı. Ben de buradan özellikle TSK bizimle ilgili bir kuruluştur, dolayısıyla bu suç duyurusunu yapıyorum'' dedi. Partisinin TBMM Grup toplantısında konuşan Erdoğan, isim vermeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum'un sözlerini eleştirdi. ''Bakıyorsunuz, sıfatı Anayasa hukukçusu olan bir kişi çıkıyor; garip garip şeyler ediyor. Senin her yerin Anayasa hukukçusu olsa ne yazar'' diyen Erdoğan, bu tür kişilerin akademisyen ve hukukçu olamayacağını ifade etti. Erdoğan, ''Bu tür kişiler, olsa olsa elindeki Anayasa kitapçığını ezberlemiş kişi olarak meydanda dolaşır. Siyasete girdiği anda, işte kral çıplak, meydana çıkıyor. Siyaset böyle bir şey ve şu anda meydana çıkmış vaziyette'' dedi. ''Söylenen lafların ortada olduğunu'' belirten Erdoğan, şöyle devam etti: ''Silahlı Kuvvetlerine yönelik, işte 'kartondan bir kağıtmış', öbür taraftan 'ABD içini oymuş oymuş' diye, orduyu adeta Amerika'nın yönetimine, Amerika'nın idaresine vermiş bir havada gösterme anlayışı bir suçtur... Ve şu anda da Zonguldak böyle bir işi başlattı. Ben de buradan aynen bu suç duyurusunu ilan ediyorum. Ben de buradan özellikle TSK bizimle ilgili bir kuruluştur, dolayısıyla bu suç duyurusunu yapıyorum. Gereğinin yapılması lazım. Bu karşılıksız kalamaz. Bu karşılıksız kaldığı anda TSK ile futbol topu oynar gibi oynarlar. Bunun bedeli ödenmelidir, ödettirmelidir. Kimse burada demokratik süreçle bunu iç içe koyamaz. Hiçbir zaman, TSK'yı, biz herhangi bir ülkenin yönettiği veya içini boşalttığı gibi bir yaklaşıma prim veremeyiz. Bir karton kutuya benzetme olayına prim veremeyiz, vermemeliyiz. Buna yönelik adımların da özellikle savcılarımız tarafından atılmasının gereğini burada özellikle vurguluyorum.''