Erdoğan'dan "Batsın senin başkanlığın" manşeti atan Sözcü ve Özgür Gündem'e: Paçavralar!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 37 kişinin öldüğü Ankara saldırısı sonrasında “Başkanlığın batsın” manşetiyle çıkan Özgür Gündem ile “İktidarınız batsın, paranız batsın, başkanlığınız batsın” başlığını atan Sözcü’nün haberlerine tepki göstererek, “Paçavra” dedi.

13 Mart’ta Ankara Kızılay’daki ;Güvenpark’ta bombalı araçla yapılan saldırıda 37 kişi hayatını kaybetti. Onlarca insan yaralandı. Saldırıda hayatını kaybeden Destina Peri Parlak’ın yakının hastanede söylediği “İktidarınız batsın” sözlerini dün Özgür Gündem ve Sözcü manşetine taşıdı. Arnavutluk İşkodra Şeyh Şamia Lisesi ve restorasyonu tamamlanan Kosova Emin Paşa Camii açılışları ile bilahare açılışı yapılacak projelerin tanıtım töreninde konuşan Erdoğan, Özgür Gündem ve Sözcü’nün bu manşetlerine sert tepki gösterdi. İki gazetenin ismini vermeden ‘paçavra’ diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

“Aydın müsveddelerinin bu olaylara nasıl yaklaştığını gördünüz değil mi? Bazı paçavraların attığı başlıkları gördünüz değil mi? Atıyor başlığı, batsın senin başkanlığın bilmem ne... Bizim böyle bir derdimiz yok ya... Sizin derdiniz bu ülkeyi bölmek, parçalamak. Ama parçalayamayacaksınız, bölemeyeceksiniz, bunu böldürtmeyeceksiniz.”