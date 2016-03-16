T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'dan "Batsın senin başkanlığın" manşeti atan Sözcü ve Özgür Gündem'e: Paçavralar!

"Sizin derdiniz bu ülkeyi bölmek, parçalamak"

16 Mart 2016 14:48

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 37 kişinin öldüğü Ankara saldırısı sonrasında “Başkanlığın batsın” manşetiyle çıkan Özgür Gündem ile “İktidarınız batsın, paranız batsın, başkanlığınız batsın” başlığını atan Sözcü’nün haberlerine tepki göstererek, “Paçavra” dedi.  

13 Mart’ta Ankara Kızılay’daki ;Güvenpark’ta bombalı araçla yapılan saldırıda 37 kişi hayatını kaybetti. Onlarca insan yaralandı. Saldırıda hayatını kaybeden Destina Peri Parlak’ın yakının hastanede söylediği “İktidarınız batsın” sözlerini dün Özgür Gündem ve Sözcü manşetine taşıdı. Arnavutluk İşkodra Şeyh Şamia Lisesi ve restorasyonu tamamlanan Kosova Emin Paşa Camii açılışları ile bilahare açılışı yapılacak projelerin tanıtım töreninde konuşan Erdoğan, Özgür Gündem ve Sözcü’nün bu manşetlerine sert tepki gösterdi. İki gazetenin ismini vermeden ‘paçavra’ diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

“Aydın müsveddelerinin bu olaylara nasıl yaklaştığını gördünüz değil mi? Bazı paçavraların attığı başlıkları gördünüz değil mi? Atıyor başlığı, batsın senin başkanlığın bilmem ne... Bizim böyle bir derdimiz yok ya... Sizin derdiniz bu ülkeyi bölmek, parçalamak. Ama parçalayamayacaksınız, bölemeyeceksiniz, bunu böldürtmeyeceksiniz.”

ETİKETLER

erdoğanözgür gündemsözcüiktidarınız batsın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24