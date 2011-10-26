-Erdoğan'dan başsağlığı ziyareti RİYAD (A.A) - 26.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün hayatını kaybeden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sultan Bin Abdulaziz için kardeşi Salman bin Abdulaziz'e başsağlığı diledi. Kraliyet Sarayı'nda taziye ziyaretinde bulunan Erdoğan, Abdulaziz'in vefatı nedeniyle üzüntülerini dile getirdi. Taziye ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de bulundu. Başbakan Erdoğan, daha sonra Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği'ne giderek, Maslahatgüzar Yavuz Evirgen ile görüştü.